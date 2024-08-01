Движение в центре Петербурга ограничат 2 августа из-за Дня ВДВ

Движение транспорта в День Воздушно-десантных войск ограничат в центре Петербурга. В частности, 2 августа временно запретят проезжать по Миллионной улице от Дворцовой площади до дома № 5. Неудобства для водителей продлятся всего три часа. Об этом предупредили в пресс-службе Дирекции по организации дорожного движения Северной столицы.
— С 10:00 до 13:00 в пятницу, 2 августа, временно прекратится движение автомобилей на участке дороги регионального значения в Санкт-Петербурге — Миллионной улице от Дворцовой площади до дома № 5, — уточнили в организации.
Кроме этого 2 августа на городское движение транспорта повлияют съемки художественного фильма «Красивая жизнь». С 15:00 до 23:30 нельзя будет парковаться на участке от Волынского переулка, 4 до Большой Конюшенной улицы. На этих же дорогах запретят ездить с 10:00 до 15:00. Обо всех ограничениях в День ВДВ можно прочитать на сайте СПб ГКУ «ДОДД».
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