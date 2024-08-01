Движение в центре Петербурга ограничат 2 августа из-за Дня ВДВ

Кроме этого 2 августа на городское движение транспорта повлияют съемки художественного фильма «Красивая жизнь». С 15:00 до 23:30 нельзя будет парковаться на участке от Волынского переулка, 4 до Большой Конюшенной улицы. На этих же дорогах запретят ездить с 10:00 до 15:00. Обо всех ограничениях в День ВДВ можно прочитать на сайте СПб ГКУ «ДОДД».