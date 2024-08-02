В Калининграде решили поменять систему оплаты проезда в общественном транспорте

Если раньше затраты на эксплуатацию системы оплаты в 4% считались нормальными, то сейчас эти же услуги можно получать дешевле. По нашим расчётам банки вполне могут довольствоваться меньшей суммой. <…> А если при этом хотя бы на 1% увеличится собираемость платежей, то в отрасли может оставаться до 20 млн рублей в год, — сообщается в телеграм-канале администрации Калининграда.