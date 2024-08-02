В Калининграде решили поменять систему оплаты проезда в общественном транспорте

Если раньше затраты на эксплуатацию системы оплаты в 4% считались нормальными, то сейчас эти же услуги можно получать дешевле. По нашим расчётам банки вполне могут довольствоваться меньшей суммой. <…> А если при этом хотя бы на 1% увеличится собираемость платежей, то в отрасли может оставаться до 20 млн рублей в год, — сообщается в телеграм-канале администрации Калининграда.
Новая система также позволит применять разные варианты оплаты проезда. Среди них — льготная банковская карта, СБП, мобильное приложение, чат-бот и другие.
«А ещё новая система оплаты проезда позволит нам интегрировать её с другими системами оплаты, например той, что используются на межгороде, или той, что эксплуатирует РЖД. Это важно, так как ещё одна наша цель со временем перейти на пересадочные тарифы, по крайней мере муниципалитет будет к этому готов».
Весной экс-губернатор Антон Алиханов поручил ввести в 2025 году единый билет на общественный транспорт с возможностью пересадок. Для проездного документа хотели разработать мобильное приложение. В нём также можно будет спланировать отдых: оплатить посещение культурных учреждений, построить веломаршрут и так далее.
Власти не первый год обсуждают новую систему оплаты проезда в Калининграде. Ранее планировали ввести тариф, который позволяет по одному билету совершать пересадки в течение определённого времени. Чаще всего при такой системе устанавливают лимит в 60 минут.