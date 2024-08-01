День ВДВ в Башкирии широко отметят в парке «Патриот»

В 9.30 в парке «Патриот» для ветеранов воздушно-десантных войск стартует забег с препятствиями «Гонка героев». С 10.30 начнут работать интерактивные площадки: выставкипоисковых отрядов, мастер-классы по плетению сетей и браслетов, мастер-классы по авиамоделированию, оказанию первой помощи, работа консультационных столов Фонда «Защитники Отечества» и многое другое.