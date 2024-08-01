День ВДВ в Башкирии широко отметят в парке «Патриот»

2 августа торжественные мероприятия начнутся с возложения цветов в 10 часов в парке Победы и в 11.15 в парке «Волна».
В 9.30 в парке «Патриот» для ветеранов воздушно-десантных войск стартует забег с препятствиями «Гонка героев». С 10.30 начнут работать интерактивные площадки: выставкипоисковых отрядов, мастер-классы по плетению сетей и браслетов, мастер-классы по авиамоделированию, оказанию первой помощи, работа консультационных столов Фонда «Защитники Отечества» и многое другое.
В 12.30 начнутся показательные выступления «Как воюет десант» и полёты пилотажной группы «Первушино». Своё мастерство покажут парашютисты.
Продолжатся мероприятия торжественной церемонией награждения и праздничным концертом.
Как сообщал Башинформ, для всех желающих будет организован маршрут Округ Галле — парк «Патриот» — Округ Галле. Автобус из Уфы уходит в 11.30, из парка «Патриот» в 16 часов.
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