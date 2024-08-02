Панамы не прячем, а лучше днем из дома вообще не выходить: В Молдове опять жуткая жара до +36

В Кишиневе в пятницу, 2 августа, температура воздуха прогреется до 33 градусов, но поскольку ветер слабый — 3−6 км/ч, мы будем ощущать все 35−36 градусов тепла. Лишний раз на улицу лучше не выходить. Ночью в столице свежо +18−20 градусов.
Напомним, что 2 августа в Молдове сохраняется «жёлтый» уровень метеоопасности. Жаркая погода ожидается и на выходных.
Кстати, Молдова вновь находится в эпицентре адского зноя. Метеорологи прогнозируют пик высоких температур на 5 — 15 августа и предполагают, что нас накроет 40-градусная жара. Хочется верить, что они ошибаются, ну или… погода нас пожалеет.
На севере Молдовы 2 августа около 30 градусов тепла, возможны кратковременные дожди, ветер слабый. Ночью всего +15.
А вот на юге республики реально 35 градусов со знаком плюс, а сколько там по ощущениям, можно только предположить. Облачно, ветер — 3 км/ч.