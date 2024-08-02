Панамы не прячем, а лучше днем из дома вообще не выходить: В Молдове опять жуткая жара до +36

В Кишиневе в пятницу, 2 августа, температура воздуха прогреется до 33 градусов, но поскольку ветер слабый — 3−6 км/ч, мы будем ощущать все 35−36 градусов тепла. Лишний раз на улицу лучше не выходить. Ночью в столице свежо +18−20 градусов.