Дожди с грозами пройдут в Беларуси в пятницу

Согласно прогнозам синоптиков, погода будет преимущественно облачная, существенных осадков в дневное время не прогнозируется.
При этом ночью, а также в утренние часы на отдельных участках страны возможно образование тумана. Он будет слабым, поэтому существенного влияния на видимость не окажет.
Температура воздуха в ночные часты будет находиться в диапазоне +8..+14 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до отметок +19..+25 градусов. В южной части республики температура будет достигать 27 градусов выше нуля.
Схожие погодные условия будут наблюдаться в республике также в субботу, 3 августа, на отдельных участках ожидаются осадки в виде кратковременных дождей. Днем температура будет находиться в диапазоне от +19 до +25 градусов, а ночью — от +8 до +15.
Дожди ожидаются в стране и в воскресенье, 4 августа. В дневное время температура воздуха будет достигать 20−27 градусов выше нуля, а ночью — порядка +8..+15.