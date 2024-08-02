Дожди с грозами пройдут в Беларуси в пятницу

Схожие погодные условия будут наблюдаться в республике также в субботу, 3 августа, на отдельных участках ожидаются осадки в виде кратковременных дождей. Днем температура будет находиться в диапазоне от +19 до +25 градусов, а ночью — от +8 до +15.