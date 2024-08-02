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Дожди с грозами пройдут в Беларуси в пятницу

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Предстоящая пятница, 2 августа, в Беларуси охарактеризуется кратковременными дождями и грозами, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +27° 2 м/с 84% 757 мм рт. ст. +27°
Источник: Sputnik.by

Согласно прогнозам синоптиков, погода будет преимущественно облачная, существенных осадков в дневное время не прогнозируется.

При этом ночью, а также в утренние часы на отдельных участках страны возможно образование тумана. Он будет слабым, поэтому существенного влияния на видимость не окажет.

Температура воздуха в ночные часты будет находиться в диапазоне +8..+14 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до отметок +19..+25 градусов. В южной части республики температура будет достигать 27 градусов выше нуля.

Схожие погодные условия будут наблюдаться в республике также в субботу, 3 августа, на отдельных участках ожидаются осадки в виде кратковременных дождей. Днем температура будет находиться в диапазоне от +19 до +25 градусов, а ночью — от +8 до +15.

Дожди ожидаются в стране и в воскресенье, 4 августа. В дневное время температура воздуха будет достигать 20−27 градусов выше нуля, а ночью — порядка +8..+15.