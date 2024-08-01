Новый корпус Третьяковки на Кадашевской набережной временно закрыт для посещения

Ранее сообщалось, что самарский филиал Третьяковской галереи расположился в здании Фабрики-кухни при заводе им. Масленникова. На первом этаже появилась постоянная экспозиция, рассказывающая об истории Фабрики-кухни и ее концепции. На втором открылась временная «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве», растянувшаяся на несколько залов и включившая шедевры из собрания Новой Третьяковки на Крымском валу. Открытие для СМИ состоялось 29 мая, а для широкой публики оба проекта стали доступны с 30 мая.