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Новый корпус Третьяковки на Кадашевской набережной временно закрыт для посещения

Новый корпус Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве закрыт для посещения с 1 августа из-за подготовки двух больших выставок. Об этом сообщается в Telegram-канале музея в четверг, 1 августа.

Первый проект запустят осенью 2024 года. Его посвятят творчеству членов Товарищества передвижных художественных выставок.

«Зимой в Кадашах откроется крупнейшая монографическая выставка Виктора Попкова — одного из ведущих мастеров, определивших облик отечественного искусства второй половины ХХ века. В состав выставки войдет более 200 живописных и графических работ мастера», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

3 июля сообщалось, что Третьяковская галерея в дни Восточного экономического форума (ВЭФ) в начале сентября организует артистическую регату во Владивостоке. На парусах яхт участников соревнований нанесут изображения картин российских художников XX и начала XXI века, передает НСН.

Ранее сообщалось, что самарский филиал Третьяковской галереи расположился в здании Фабрики-кухни при заводе им. Масленникова. На первом этаже появилась постоянная экспозиция, рассказывающая об истории Фабрики-кухни и ее концепции. На втором открылась временная «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве», растянувшаяся на несколько залов и включившая шедевры из собрания Новой Третьяковки на Крымском валу. Открытие для СМИ состоялось 29 мая, а для широкой публики оба проекта стали доступны с 30 мая.

19 июня в филиале представили проекты 23 молодых художников из Нижнего Новгорода, Казани, Саратова, Санкт-Петербурга, Волгограда и Сыктывкара, передает RT.