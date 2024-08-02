Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 2 августа

Сегодня отмечается День рождения почтового ящика. А в прошлом веке, для того чтобы узнать, как поживают дальние родственники или чтобы получить известие из другого города или государства, большинство людей использовало письма. В самом начале работы почтовых отделений нужно было идти на почту, оплачивать пересылку и только после этого отправлять письмо. Потом была разработана международная система знаков оплаты почтовых отправлений (марки), появились почтовые ящики. В мире День рождения почтового ящика принято отмечать 2 августа — в день установки этого устройства на улицах Лондона в 1858 году.