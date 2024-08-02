Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 2 августа

Что интересного произошло 2 августа
Сегодня отмечается День рождения почтового ящика. А в прошлом веке, для того чтобы узнать, как поживают дальние родственники или чтобы получить известие из другого города или государства, большинство людей использовало письма. В самом начале работы почтовых отделений нужно было идти на почту, оплачивать пересылку и только после этого отправлять письмо. Потом была разработана международная система знаков оплаты почтовых отправлений (марки), появились почтовые ящики. В мире День рождения почтового ящика принято отмечать 2 августа — в день установки этого устройства на улицах Лондона в 1858 году.
В Азербайджане 2 августа отмечается День национального кино. Отмечается он с 2020 года. По некоторым данным, в Азербайджане были сняты одни из самых первых документальных фильмов в истории — «Пожар на Биби-Эйбате», «Нефтяной фонтан на промысле Балаханы» и другие.
Ежегодно 2 августа и взрослые, и дети отмечают необычный, но в тоже время увлекательный праздник — День книжки-раскраски. Действительно, эти небольшие книжечки делают всех немного дизайнерами, а ещё помогают взрослым окунуться в мир детства. Такие книжки рекомендуются для интересного и увлекательного времяпровождения, как детей, так и взрослых. Возможность выбирать цвета и фантазировать развивает творчество. Детям раскрашивание помогает освоить цвета, формы и узнать больше об окружающем мире.
Исторические события 2 августа в мире
47-й год до н. э. — день рождения фразы «Пришел, увидел, победил» — такое послание отправил Гай Юлий Цезарь в римский сенат, разбив боспорского царя Фарнака II;
1610-й — мореплаватель Генри Гудзон открыл Гудзонов залив, будучи уверенным, что он вышел Северным путем в Тихий океан;
1790-й — проведена первая перепись населения США;
1812-й — в Одессе началась эпидемия чумы, от которой скончался каждый 9-й житель города;
1824-й — в Нью-Йорке открыли Пятую авеню, на которой теперь расположены самые фешенебельные магазины;
2007-й — на глубоководных обитаемых аппаратах «Мир» впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе, где был размещен Российский флаг и капсула с посланием будущим поколениям;
2019-й — расторгнут Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США.
Исторические события 2 августа в Казахстане
2005-й — в Павлодаре состоялась презентация книги об истории Баянаульского района. Ее написали молодые ученые Карагандинского государственного университета имени Букетова Максат Алпысбес, Ернар Кейси, Еламан Касен и Темиргали Аршабек;
2010-й — в Алматы в самом молодом Алатауском районе города открылся Центр обслуживания населения.
Дни рождения знаменитостей 2 августа в мире
В 1961 году родился Дмитрий Пучков (Гоблин) — переводчик, автор переводов голливудских блокбастеров, в том числе и пародийных;
в 1972 году родился Илья Кнабенгоф — поэт и музыкант, лидер рок-группы «Пилот»;
в 1973 году родился Саймон Кинберг — американский сценарист, продюсер и актер (фильмы «Мистер и миссис Смит», «Телепорт», «Люди Икс», «Шерлок Холмс», «Робот по имени Чаппи»);
в 1976 году родился Сэм Уортингтон — австралийский актер (фильмы «Прошлой ночью в Нью-Йорке», «Аватар»).
Кто родился 2 августа в Казахстане
В 1952 году родился Махмуд Касымбеков — казахстанский государственный и научный деятель, руководитель Канцелярии первого президента Казахстана;
в 1956 году родился Агыбай Смагулов — заместитель председателя Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств;
в 1972 году родился Аскар Жумагалиев — Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов.
День смерти знаменитостей 2 августа в мире
В 1978 году умер Карлос Чавес — мексиканский композитор, дирижер и пианист, педагог, музыкально-общественный деятель;
в 1984 году умер Ниязи — азербайджанский композитор и дирижер, народный артист СССР;
в 1991 году умерла Вера Строева — кинорежиссер, драматург, народная артистка РСФСР;
в 1995 году умер Юрий Коваль — русский писатель, сценарист, художник и скульптор, автор и исполнитель песен;
в 2020 году умер Жаксылык Ушкемпиров — первый казах-чемпион Олимпийских игр, борец греко-римского стиля;
в 2020-м году умерла Салтанат Рахимбекова — общественный деятель, президент Гражданского альянса Казахстана.
2 августа в православном календаре
Православная церковь в этот день почитает память святого пророка Илии. По Библии пророк Илия был живым взят на небо, и, согласно пророчеству, должен явиться перед вторым пришествием Христа.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Александр, Константин, Алексей, Петр, Федор, Илья.