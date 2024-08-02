На Кантемировской на месяц добавят пробок: она уходит на ремонт от набережной до Полюстровского

На тот же срок, но уже из-за ремонта дороги, закроют движение по проспекту Обуховской Обороны в направлении от улицы Шелгунова к улице Чернова и по Ново-Александровской улице в створе проспекта Обуховской Обороны. Объезд предусмотрен по улицам Бабушкина и Чернова, бульвару Красных Зорь и Прямому проспекту. Напомним, что до 29 августа на проспекте Обуховской Обороны ограничено движение от улицы Шелгунова до дома 239 по Обуховской Обороны, включая перекрестки.