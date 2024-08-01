Осужденные за шпионаж американцы Пол Уилан и Эван Гершкович улетели в США

Гражданин России и ФРГ. Помогал россиянам получить вид на жительство (ВНЖ) в европейских странах — в Петербурге у его юридической фирмы был офис. Кроме того, он занимал должность исполнительного директора ассоциации петербургских велосипедистов «Пошли-поехали». В мае 2024 года был задержан по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ) и помещен в СИЗО «Лефортово». По данным CNN, BBC и Reuters, он также был освобожден в рамках обмена. Однако в списке помилованных на сайте Кремля он не указан.