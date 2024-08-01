ФСБ сообщила о возвращении восьми россиян при обмене заключенными в Анкаре

Сотрудничать со следствием он отказался, однако в немецкой генпрокуратуре установили, что еще несколько лет назад задержанный был Красиковым. Под этой фамилией в апреле 2014 года он был объявлен в розыск российскими властями. На родине его подозревали в убийстве предпринимателя Альберта Назранова.