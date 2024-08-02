«Неизвестно, что попало в реку». Вице-губернатор Корабельников рассказал, почему в Петербурге нельзя купаться

«Комитет по природопользованию чистит водоемы от наплавного мусора и донных отложений. Но бактерии и соли тяжелых металлов невозможно вычистить физическим образом. Мы хоть и стараемся минимизировать попадание реагентов и коммунальных сточных вод — у нас 99,8% сточных вод очищается, такого нет нигде в Европе — но часть рек берут исток в другом регионе, и неизвестно, что попало в реку за пределами Петербурга».