Площадь Труда в Петербурге может стать Благовещенской

Правильно будет вернуть прежнее, историческое название этой площади. Закон Петербурга позволяет это, никаких препятствий не вижу. Но мы бы хотели посоветоваться с жителями нашего города. Проведем опрос. И если жители согласятся, примем соответствующее решение для того, чтобы переименовать площадь Труда в Благовещенскую площадь.