Минцифры займется развитием искусственного интеллекта

Там отметили, что решение о переводе федпроекта под кураторство профильного министерства направлено на то, чтобы ускорить внедрение ИИ-технологий в экономику, социальную сферу и госуправление. В частности, предполагается, что эта мера будет способствовать синхронизации программ поддержки цифровой отрасли за счет нахождения этих вопросов в ведении одного куратора.