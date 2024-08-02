Минцифры займется развитием искусственного интеллекта

С 1 сентября 2024 года руководство федеральным проектом «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика» переходит от Минэкономразвития к Минцифры. О том, что подписано соответствующее постановление Правительства сообщили «РГ» в аппарате вице-премьера — главы Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.
Там отметили, что решение о переводе федпроекта под кураторство профильного министерства направлено на то, чтобы ускорить внедрение ИИ-технологий в экономику, социальную сферу и госуправление. В частности, предполагается, что эта мера будет способствовать синхронизации программ поддержки цифровой отрасли за счет нахождения этих вопросов в ведении одного куратора.
«При этом все заложенные в федеральный проект мероприятия сохраняются. Их и дальше будут реализовывать закрепленные проектом исполнители — Минэкономразвития, Минцифры и другие ответственные ведомства», — заявил собеседник.
Напомним, что федеральный проект «Искусственный интеллект» направлен на создание условий для использования предприятиями и гражданами продуктов и услуг, основанных преимущественно на отечественных технологиях искусственного интеллекта, обеспечивающих качественно новый уровень эффективности деятельности.
Обновленные мероприятия по развитию искусственного интеллекта также войдут в новый Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».