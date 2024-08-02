Безответный удар: «Империя» Дюмона и спасающийся от киллера Лапенко

Ничего общего с исторической драмой с Кирой Найтли в главной роли у нового фильма Нила Маршалла вы не найдете. Режиссер супергеройского «Хеллбоя» и леденящих душу хорроров «Псы-воины» и «Спуск» воссоединяется с актрисой Шарлоттой Кирк спустя два года после выхода их совместного боевика «Логово». В «Герцогине» исполнительница главной роли также выступила одним из авторов сценария. Фильм рассказывает о Скарлетт Монаган — обычной женщине, подмявшей под себя преступный мир контрабанды алмазов. Правда, одна неудачная сделка, и Герцогиня — это прозвище главной героини — оказывается на обочине жизни. Оказавшись в пустыне под дулом пистолета, она клянется отомстить всем, кто ее предал. И в этом Герцогиня преуспевает: создатели обещают много экшена, перестрелок и крови. Особо впечатлительным лучше несколько раз подумать, перед тем как идти на новый фильм. В России он, кстати, выйдет на неделю раньше, чем в остальном мире.