Безответный удар: «Империя» Дюмона и спасающийся от киллера Лапенко

Пришельцы захватывают рыболовецкую деревушку на севере Франции в фантастической сатире «Империя» Брюно Дюмона. Антон Лапенко пытается сперва оборвать, а затем спасти свою жизнь под хиты 2000-х в мелодраме «Тополиный пух». Еще одна французская комедия этой недели — «Отпуск не по-детски» с Жаном Рено, ставшая продолжением фильма «Дом престарелых». О том, что женщины убивают, напоминает режиссер фильма «Герцогиня» Ник Маршалл, а Михаил Константинов поднимает тему конфликта поколений в своей дебютной картине «Выпусти меня». «Известия» — о том, что посмотреть в кино в выходные.
Режиссер: Брюно Дюмон. В ролях: Лина Кудри, Анамария Вартоломеи, Камилль Коттен, Фабрис Лукини.
Пришельцы из космоса врываются в размеренную жизнь родной для Брюно Дюмона провинциальной северной Франции. Фильм вышел спустя шесть лет после мини-сериала режиссера «Кенкен и инопланетяне» — продолжения не менее абсурдного «Малыша Кенкена». Повзрослевшего Кенкена в кадре не обнаружено, есть только пара пасхалок для фанатов. Зато появились новые герои.
Мимикрировавшие под сельчан инопланетяне из враждующих друг с другом фракций Нулей и Единиц превратили рыболовецкую деревушку в поле битвы за малыша Фредди. Он — мессия, благодаря которому Нули поработят Землю. Ожидаемо, Единицы, возглавляемые принцессой Джейн, сдаваться не готовы.
В том, что столь эксцентричную комедию мог снять только знаменитый французский абсурдист Брюно Дюмон, сомнений не возникает (хотя начинал он как режиссер достаточно серьезных «Жизни Иисуса» и «Человечества»). Зрители помнят и его рок-мюзикл про Жанну д’Арк, и постироничную «Суперзвезду», в которой успешная героиня Леи Сейду вдруг теряет смысл жизни. Все эти картины сделали Дюмона завсегдатаем европейских кинофестивалей, Каннского преимущественно. Премьера «Империи» состоялась на Берлинском кинофестивале в этом году. Самый безумный фильм основного конкурса удостоился приза жюри.
Критики уже окрестили его новый фильм абсурдистской пародией на «Звездные войны». Помимо межгалактических крейсеров к франшизе Джорджа Лукаса отсылают и световые мечи, и наличие воинствующей принцессы. При этом сам режиссер вдохновлялся оригинальной «Планетой обезьян» и «Космической одиссеей 2001 года». Дюмон предельно точно намекает: его «Империя» лишена какой-либо серьезности.
Эксклюзивное интервью Брюно Дюмона «Известиям» читайте здесь.
Режиссер: Клод Зиди-младший. В ролях: Жан Рено, Кев Адамс, Даниэль Прево, Лилиан Ровер, Фирмин Ришар.
Жан Рено сменил Жерара Депардье в качестве гест-стар в новой комедии «Отпуск не по-детски». Оригинальное название фильма — «Дом престарелых-2», это сиквел популярной комедии 2022 года. Прошлый фильм официально в российский прокат не вышел, новый — дошел, еще и с обновлением в съемочной группе: Тома Жилу уступил режиссерское кресло Клоду Зиди-младшему — сыну классика французского кино, комедиографа, создателя серии «Откройте, полиция» и других хитов.
Если в «Доме престарелых» герой Кева Адамса устраивал побег постояльцев, чтобы спасти их от владельцев учреждения, наживающихся на состоянии стариков, то в продолжении он уже руководит приютом не только для пенсионеров, но и сирот. И те, и другие прекрасно ладят друг с другом. Идиллия продолжается ровно до закрытия приюта стараниями конкурентов. Его обитателей переселяют на юг Франции. Только здесь, в их новом пристанище, царят свои законы, и никто не готов к «понаехавшим».
Интервью с продюсером, сценаристом и актером Кевом Адамсом читайте здесь.
Режиссер: Артем Лемперт, Кирилл Клепаков. В ролях: Антон Лапенко, Аглая Тарасова, Виталий Хаев, Антон Васильев, Гоша Куценко.
Антон Лапенко освободился от бремени своего популярного скетч-шоу «Внутри Лапенко» и продолжает искать себя в большом кино. Его Саша — охранник в обменнике, разочаровавшийся во всем, даже в своей жизни. Он живет в одной квартире с бывшей женой Леной и ее новым мужем Женей по прозвищу Шуба. После неудачной попытки свести счеты с жизнью он обращается за помощью к киллеру. Правда, в какой-то момент со смертью он все-таки решает повременить: Саша встречает стриптизершу Юлю (Аглая Тарасова), влюбляется, и все вокруг внезапно становится прекрасным. Однако заказ на убийство отменить не так просто, поэтому теперь Саше придется бороться не только за личное счастье, но и за собственное существование.
Фильм, сделанный с оглядкой на классическую драму Аки Каурисмяки «Я нанял киллера», разбит на три части: одну и ту же историю зрители увидят глазами разных героев, как в «Расемоне». Жанрово же «Тополиный пух» разбегается от обыкновенного ромкома до криминальной комедии: так, в кадре ожидаемо появляется Рыжий из «Иванушек International» и получает пулю в ухо. Фильм снимали в 2021 году, поэтому если бы картина режиссеров Артема Лемперта и Кирилла Клепакова вышла чуть раньше, то в способностях предсказывать будущее составила бы конкуренцию «Симпсонам».
Режиссер: Нил Маршалл. В ролях: Шарлотта Кирк, Колм Мини, Шон Пертуи, Стефани Бичем.
Ничего общего с исторической драмой с Кирой Найтли в главной роли у нового фильма Нила Маршалла вы не найдете. Режиссер супергеройского «Хеллбоя» и леденящих душу хорроров «Псы-воины» и «Спуск» воссоединяется с актрисой Шарлоттой Кирк спустя два года после выхода их совместного боевика «Логово». В «Герцогине» исполнительница главной роли также выступила одним из авторов сценария. Фильм рассказывает о Скарлетт Монаган — обычной женщине, подмявшей под себя преступный мир контрабанды алмазов. Правда, одна неудачная сделка, и Герцогиня — это прозвище главной героини — оказывается на обочине жизни. Оказавшись в пустыне под дулом пистолета, она клянется отомстить всем, кто ее предал. И в этом Герцогиня преуспевает: создатели обещают много экшена, перестрелок и крови. Особо впечатлительным лучше несколько раз подумать, перед тем как идти на новый фильм. В России он, кстати, выйдет на неделю раньше, чем в остальном мире.
Режиссер: Михаил Константинов. В ролях: Владимир Веревочкин, Павел Басов, Леонид Басов, Роман Штых.
Мистический триллер «Выпусти меня» — дебютный фильм режиссера Михаила Константинова, в центре которого лежит конфликт поколений. Отец и сын отправляются в поход, во время которого они все больше грызутся друг с другом. Чем дальше в лес, тем отчетливее мальчик начинает слышать непонятные голоса. А затем и вовсе исчезает. Отчаявшийся отец во время поисков натыкается на живущего в лесной глуши отшельника. Тот сообщает, что лес существует по собственным законам и вернуть ребенка будет не так просто.