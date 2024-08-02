Великолепный бег: россияне тратят десятки тысяч на туризм по местам турецких сериалов

Фанатки по несколько дней дежурят у дома Корханов из «Зимородка», ходят на экскурсии в офис Серкана Болата из «Постучись в мою дверь» и готовы тратить десятки тысяч рублей за возможность попасть на съемки. Российские поклонницы турецких сериалов съезжаются в Стамбул, чтобы вживую увидеть кумиров и прогуляться маршрутами их героев. А предприимчивые местные жители предлагают проходки за большие деньги — вплоть до $1,5 тыс. Как самому попасть на съемочную площадку, и где находятся самые популярные места из сериалов — в материале «Известий».
В июне 2024 года количество поездок россиян в Турцию выросло на 6,3% по сравнению с этим же месяцем в прошлом году, сообщает Ассоциация туроператоров. По итогам первого полугодия РФ возглавляет топ-5 стран, отправивших туда наибольшее количество туристов. Интерес россиян связан не только с пляжным отдыхом, но и с телекино.
— Безусловно, столь популярные сейчас турецкие сериалы раскрывают страну с новой стороны, вызывают еще больший интерес и стимулируют россиян к ее посещению, — отметили в беседе с «Известиям» в турагентстве «Anex Tour». — Многие едут в исторические места, чтобы посмотреть, где проходили съемки. Растет и интерес к отелям, которые были в них задействованы. Соотношение пляжных туров в Турцию и экскурсионных постепенно меняется в пользу последних. Но основная доля россиян все же предпочитает пляжный отдых, который сочетает с экскурсиями.
В списке важнейших туристических достопримечательностей — дворец Топкапы, который был главной резиденцией османских правителей до середины XIX века, Мечеть Сулеймание, хаммам Хюррем Султан. Интерес туристов к этим историческим объектам подогрела многосерийная драма «Великолепный век» (2011−2014), посвященная периоду правления султана Сулеймана и его отношениям с Хюррем. Однако у российских фанатов турецких сериалов в списке мест обязательных к посещению во время визита в страну есть и неофициальные достопримечательности.
— Я была в Стамбуле в начале мая. Вход в Топкапы обошелся, по-моему, в 750 лир (около 2 тыс. рублей). Потом мы с подругой поехали по местам сериала «Постучись в мою дверь» — к дому Эды, в цветочный магазин, где она работала, и в офис Серкана Болата. Туда было очень сложно попасть. Он находится на территории большого комплекса, и сложно понять, в каком именно здании. На КПП задают вопрос: «Вы идете к Серкану Болату?» И если отвечаешь да, могут развернуть, потому что в этом офисе работает действующая архитектурная компания. Мы об этом узнали от знакомой в Стамбуле, поэтому сказали, что идем в ресторан, и нас пропустили. А чтобы зайти в сам офис, отдали примерно по 300 лир (около 800 рублей) с человека. Это не какое-то официальное экскурсионное бюро. Просто платишь девушке на ресепшене, и она разрешает войти, посмотреть, сфотографироваться. Вся поездка в целом обошлась примерно в 130 тыс. рублей на человека, — рассказала «Известиям» жительница Москвы Анна Пуртова.
Спрос рождает предложение. На фоне огромной популярности турецких сериалов появились предприимчивые люди, которые готовы помочь дотянуться до звезд.
— Я отдыхала на море, и мне написала девушка: «Здравствуйте, я провожу фанатов турецких сериалов на съемочные площадки. Могу провести на площадку, где снимается Керем Бюрсин (исполнитель роли Серкана Болата в “Постучись в мою дверь”. — прим. “Известия”)». Я спросила, сколько это будет стоить, она сказала, что $1,5 тыс. Это очень дорого! Потом мне написала другая, и я поняла, что есть такая профессия у русскоговорящих в Турции. Вторая мне сказала, что это стоит $500. Я поторговалась, и за $200 мы договорились. Меня привезли. Там было примерно 30 секунд, пока он идет к своему вагончику. Нужно было к нему подлететь, успеть поймать, чтобы что-то снять, — рассказала «Известиям» блогер Маш Милаш (Мария).
— Найти данные предложения очень легко. В интернете много блогеров, которые живут в Стамбуле и владеют русским языком, предлагают такие услуги. Если вы хотите прийти на площадку с человеком, который вас будет сопровождать и переводить, лично увидеть актеров, то цена варьируется от $250 до $500. Возможно и выше. Зависит от количества локаций, которые вы хотите посетить, либо от сложности самих съемок, — рассказала «Известиям» Арина Ермолаева из Казани.
По словам девушки, на съемки некоторых проектов без помощи попасть просто невозможно. В этом году ей удалось побывать на площадке сериала «Дикий».
— Я написала девушке, которая помогла мне абсолютно во всем: добраться до места съемок, передать подарки для актеров, пообщаться с ними лично вживую, сфотографироваться и снять видео. Сотрудники площадки невероятно добрые и вежливые люди. Когда мы пришли, с нами поздоровались, стали спрашивать, из какой страны и города мы приехали, к кому конкретно из актеров мы пришли, предложили присесть и попить чаю. Я приезжала на площадку, чтобы встретиться с актером Бертаном Асллани и актрисой Рожбин Эрден. Но получилось увидеть почти весь каст сериала, — рассказала Арина Ермолаева.
Впрочем, увидеть кумиров и прогуляться по местам самых популярных турецких сериалов можно и бесплатно. Одна из главных точек притяжения сейчас — дом семьи Корханов из «Зимородка». Достаточно терпения и удачи.
— Адрес дома мы нашли в одном из Telegram-каналов. Там напротив забора есть небольшая горка, на которой стоят фанаты с утра до ночи, ждут, что кто-то выйдет и передаст им привет. Мы провели там два дня — приезжали и стояли по пять-шесть часов, а один раз ждали актеров и ночью. Мы увидели Ферита (актер Мерт Рамазан Демир) — когда открылись ворота, он помахал рукой. Очень понравилась встреча с Суной (актриса Бериль Позам) и Каёй (актер Таро Эмир Текин) — они очень милые! Она послала нам воздушный поцелуй. А он каждый раз, когда выезжает со съемок, просит водителя притормозить и дает фанатам урвать с ним фото. У меня получилось! — рассказала «Известиям» Анна Пуртова.
Другая собеседница «Известий», блогер Маргарита Майер, посещает съемочные площадки турецких сериалов уже три года. По ее словам, найти их самому несложно, потому что в Стамбуле производят много проектов и локации часто повторяются, а иногда и актеры выкладывают места в соцсетях и ставят отметку.
— Съемочные площадки в Стамбуле повсюду. Никто не запретит вам туда прийти. И тем более нет такого, что за проход на площадку нужно платить. Я думаю, если актер узнает, что вы заплатили, он не будет делать фото с вами. Был один случай с актером, который узнал, что адрес на площадку сериала, где он снимался на тот момент, продавали за немалые деньги. Он был зол и запретил фанатам приходить, чтобы никто не смог больше воспользоваться этим и продать адрес. Часто снимают общественных местах — в кафе, на набережной. Никто не имеет права запретить вам стоять рядом и смотреть, — сказала Маргарита.
По ее словам, сложнее не найти локацию, а сделать фото — нужно знать, как подойти к артисту и что ему сказать.
— На съемки лучше ехать к началу, чтобы успеть поймать актеров без костюмов. Где-то не разрешают фотографироваться в образе. Лучше всего взять с собой подарок артисту, к которому едете. Так команда будет лояльней относится к вам. И не советую спрашивать что-то у сотрудников, они могут сказать, что актера нет, выгнать вас. Ждите где-то в стороне и подходите напрямую к актерам. Если уж они отказали, то увы… Но это редкость, так как все они в Турции простые, без проблем поговорят и сделают фото с вами. Афра Сарачоглу (звезда сериала «Зимородок». — прим. «Известия») не принимает цветы от фанатов, лучше взять что-то другое, если решитесь попытать удачу, — делится лайфхаками Маргарита Майер.
Помимо дома Корханов и офиса Серкана в топе популярных локаций, к которым можно добраться самостоятельно, — дом Эды из «Постучись в мою дверь», лестница, на которой она смотрела на звезды с героем Керема Бюрсина, цветочный магазин, где работала героиня, а также дом семьи Кемаля из хита «Черная любовь» с Бураком Озчивитом в главной роли, который в последнее время с завидной регулярностью приезжает в Россию.
А куда еще?
Кинотуризм — явление не новое и распространен далеко не только в Турции, отмечают эксперты.
— У некоторых компаний есть туристические программы, которые называют в честь того или иного фильма или сериала. Это некий момент дополнительного притяжения, но он не является образующим турпоток. Это очень небольшие объемы. Хотя, с точки зрения экскурсионных программ, это хороший ход. Такой опыт есть и в Европе, и в странах Ближнего Востока, такой туризм очень популярен в Америке, — сказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Киноточки для фото на карте путешественников разбросаны по разным странам. В Нью-Йорке — крыльцо Кэрри Брэдшоу на Перри-стрит, дом, где, по сюжету, располагалась квартира героев ситкома «Друзья» на пересечении Гроув-стрит и Бедфорд-стрит, отель «Плаза» на Манхэттене, который наш зритель знает по комедиям «Один дома», «Война невест» и многим другим лентам. Мекка для поклонников «Гарри Поттера» — вокзал Кингс-Крос в Лондоне, где можно сделать фото на платформе 9 ¾. Ближе — Баку. Все, кто смотрел «Бриллиантовую руку», считают своим долгом упасть на склоне улицы Кичик Гала, как герои Миронова и Никулина в хите Гайдая.
Однако Турцию представители индустрии все же называют направлением номер один для россиян. Главные преимущества — безвизовый въезд и большое число рейсов в эту страну. Поклонники турдизи уже активно строят планы на осень, когда в Стамбуле стартуют съемки третьего сезона «Зимородка».