Великолепный бег: россияне тратят десятки тысяч на туризм по местам турецких сериалов

— Я была в Стамбуле в начале мая. Вход в Топкапы обошелся, по-моему, в 750 лир (около 2 тыс. рублей). Потом мы с подругой поехали по местам сериала «Постучись в мою дверь» — к дому Эды, в цветочный магазин, где она работала, и в офис Серкана Болата. Туда было очень сложно попасть. Он находится на территории большого комплекса, и сложно понять, в каком именно здании. На КПП задают вопрос: «Вы идете к Серкану Болату?» И если отвечаешь да, могут развернуть, потому что в этом офисе работает действующая архитектурная компания. Мы об этом узнали от знакомой в Стамбуле, поэтому сказали, что идем в ресторан, и нас пропустили. А чтобы зайти в сам офис, отдали примерно по 300 лир (около 800 рублей) с человека. Это не какое-то официальное экскурсионное бюро. Просто платишь девушке на ресепшене, и она разрешает войти, посмотреть, сфотографироваться. Вся поездка в целом обошлась примерно в 130 тыс. рублей на человека, — рассказала «Известиям» жительница Москвы Анна Пуртова.