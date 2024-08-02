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День работников органов Госконтроля отмечается 2 августа в Беларуси

В Беларуси День работников органов Государственного контроля отметят 2 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси 2 августа впервые отметят День работников органов госконтроля — профессиональный праздник, установленный в апреле 2024 года.

Напомним, в апреле президентом Беларуси Александром Лукашенко был подписан указ (№ 141 от 9 апреля 2024-го), дополнивший президентский указ 1998-го о государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь.

День работников органов Госконтроля приурочили к дате 2 августа 1994-го, когда была создана Служба контроля Администрации президента Беларуси. Спустя год ее преобразовали в Службу контроля президента, а правопреемником стал Комитет госконтроля, образованный в 1996-м по указу главы страны.

Как отмечали в пресс-службе президента, сегодня Комитет госконтроля является высшим органом финансового контроля страны. При этом основной задачей КГК является обеспечение экономической безопасности страны, контроль за исполнением республиканского бюджета и использованием госсобственности. Все данные задачи прописаны в Конституции Беларуси.