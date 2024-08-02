День работников органов Госконтроля отмечается 2 августа в Беларуси

День работников органов Госконтроля приурочили к дате 2 августа 1994-го, когда была создана Служба контроля Администрации президента Беларуси. Спустя год ее преобразовали в Службу контроля президента, а правопреемником стал Комитет госконтроля, образованный в 1996-м по указу главы страны.