День десантников и сил специальных операций отмечается 2 августа в Беларуси

Профессиональный праздник — День десантников и сил специальных операций в Беларуси в пятницу, 2 августа, отмечают личный состав и ветераны сил специальных операций Вооруженных Сил.
Истоки праздник берет еще в 1930-м, когда впервые на учениях Красной Армии осуществили десантирование личного состава. Вошли в историю также бесстрашие и доблесть воинов-десантников на полях сражений Великой Отечественной войны и в различных локальных конфликтах.
В Беларуси боевые традиции десантников сегодня продолжают также военнослужащие сил специальных операций. Войска оснащены новейшими образцами вооружения, военной и специальной техникой и экипировкой, способны выполнить задачи любой сложности и в любой обстановке.
Поздравляя белорусских десантников, традиционно отмечают их мужество и доблесть, постоянную волю к победе и образцовую выучку.