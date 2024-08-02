День десантников и сил специальных операций отмечается 2 августа в Беларуси

Истоки праздник берет еще в 1930-м, когда впервые на учениях Красной Армии осуществили десантирование личного состава. Вошли в историю также бесстрашие и доблесть воинов-десантников на полях сражений Великой Отечественной войны и в различных локальных конфликтах.