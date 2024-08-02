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День десантников и сил специальных операций отмечается 2 августа в Беларуси

В Беларуси День десантников и сил спецопераций отмечают 2 августа.

Источник: Комсомольская правда

Профессиональный праздник — День десантников и сил специальных операций в Беларуси в пятницу, 2 августа, отмечают личный состав и ветераны сил специальных операций Вооруженных Сил.

Истоки праздник берет еще в 1930-м, когда впервые на учениях Красной Армии осуществили десантирование личного состава. Вошли в историю также бесстрашие и доблесть воинов-десантников на полях сражений Великой Отечественной войны и в различных локальных конфликтах.

В Беларуси боевые традиции десантников сегодня продолжают также военнослужащие сил специальных операций. Войска оснащены новейшими образцами вооружения, военной и специальной техникой и экипировкой, способны выполнить задачи любой сложности и в любой обстановке.

Поздравляя белорусских десантников, традиционно отмечают их мужество и доблесть, постоянную волю к победе и образцовую выучку.