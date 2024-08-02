В Калининграде подсчитали, сколько денег в регионе оставили туристы за полгода

Туристы за полгода потратили в Калининградской области более 10 млрд рублей. Такую сумму назвал Алексей Беспрозванных во время оперативного совещания регионального правительства.
«У нас за первое полугодие объём трат туристов по картам на основании статистики Сбербанка достиг 10,1 млрд рублей — это почти на 30% больше, чем в прошлом году. Туристический поток в 2023 году достиг двух миллионов человек. Туризм — один из драйверов региональной экономики. Реализация национального проекта в этой части очень важна».
По словам министра по культуре и туризму региона Андрея Ермака, в среднем гости тратят 9 200 рублей в день.
В Калининград через воздушный мост за полгода приехало 2 млн туристов.