В Калининграде подсчитали, сколько денег в регионе оставили туристы за полгода

«У нас за первое полугодие объём трат туристов по картам на основании статистики Сбербанка достиг 10,1 млрд рублей — это почти на 30% больше, чем в прошлом году. Туристический поток в 2023 году достиг двух миллионов человек. Туризм — один из драйверов региональной экономики. Реализация национального проекта в этой части очень важна».