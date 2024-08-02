Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Вы по праву гордитесь ратной историей легендарной “крылатой пехоты”, именами и бессмертными подвигами героев — солдат и офицеров ВДВ. Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины», — сказал президент.
Путин отметил, что достойным примером для нынешнего поколения десантников служат патриотические традиции ветеранов, верность Присяге и боевому братству. Это же помогает и решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции.
«Убеждён, вы и впредь будете надёжно стоять на страже независимости и суверенитета России, вносить значимый вклад в обеспечение её обороноспособности и национальной безопасности», — заключил глава государства.