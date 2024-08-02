Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с праздником

«Вы по праву гордитесь ратной историей легендарной “крылатой пехоты”, именами и бессмертными подвигами героев — солдат и офицеров ВДВ. Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины», — сказал президент.