ЛДПР предложила обязать родителей содержать своих детей до 23 лет

«Представим себе ситуацию: ребёнок поступает вуз, учится на очном отделении и получает копеечную стипендию, как он будет жить, как он будет существовать? Вот именно на это и направлен мой проект закона. Родитель несёт ответственность перед своим ребёнком и вплоть до того момента, пока тот не начнёт сам самостоятельно зарабатывать деньги. А это происходит после окончания вуза. Поэтому, я считаю, родители должны содержать ребёнка вплоть до 23 лет, пока по стандарту он учится в вузе на очном отделении. Тогда такой студент получит возможность нормально жить, получая финансовую поддержку от родителей. Это крайне важно, чтобы молодой человек или девушка чувствовал себя стабильно, обучаясь в вузе», — пояснил РИА Новости инициатор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин (ЛДПР).