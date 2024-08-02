Адвокат Шевцова разъяснила процедуру раздела кредитов при разводе

В настоящее время значительная часть российских граждан имеет непогашенные кредитные обязательства перед банками, в том числе потребительские кредиты. Рост объемов потребительского кредитования способствует и увеличению количества споров о разделе кредитов при расторжении брачных отношений.
«В соответствии с п. 3 ст. 39 Семейного кодекса Российской Федерации, общие долги супругов при разводе разделяются пропорционально долям в общем имуществе. Таким образом, при разделе имущества в пропорции 50:50, в равной пропорции осуществляется и раздел долговых обязательств, включая потребительские кредиты», — рассказала «Российской газете» адвокат Виктория Шевцова.
Самый оптимальный вариант, по её словам, заранее заключить брачный договор, определяющий, кто из супругов что получит из имущества и по каким долгам будет отвечать. Также можно прийти к мирному соглашению в ходе бракоразводного процесса.
Если мирным путем решить ситуацию с разделом долгов не получается, то они делятся судом. К общим долгам супругов относятся кредиты, взятые на: 1) покупку общего имущества (квартиры, дома, дачи, земельного участка, автомобиля и так далее); 2) ремонт и меблировку жилья; 3) образование и воспитание детей; 4) проведение совместного досуга, отпуска.
Однако если заемщику не удается доказать, что кредитные средства тратились на общие нужды, то долговые обязательства признаются личными и погашаются за счет лишь одного из супругов. Также если супругу удастся доказать факт раздельного проживания в тот период, когда второй супруг брал кредиты, то долговые обязательства тоже не будут признаны общими и выполнять их будет лишь тот супруг, который оформлял потребительский кредит на себя.