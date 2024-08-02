Адвокат Шевцова разъяснила процедуру раздела кредитов при разводе

Однако если заемщику не удается доказать, что кредитные средства тратились на общие нужды, то долговые обязательства признаются личными и погашаются за счет лишь одного из супругов. Также если супругу удастся доказать факт раздельного проживания в тот период, когда второй супруг брал кредиты, то долговые обязательства тоже не будут признаны общими и выполнять их будет лишь тот супруг, который оформлял потребительский кредит на себя.