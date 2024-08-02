2 августа в Новосибирске жара поднимется до +31 градуса

2 августа в Новосибирске будет стоять такая же сильная жара, как в предыдущие дни. Синоптики обещают ночью +18…+20 градусов, днем до +30…+32.
— Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Юго-западный ветер подует со скоростью 4−9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский УГМС.
По Новосибирской области ночью будет холоднее, около +14…+19 градусов, днем +27…+32 градусов. Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по западу местами небольшие дожди и грозы, по востоку преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы.