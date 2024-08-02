2 августа в Новосибирске жара поднимется до +31 градуса

По Новосибирской области ночью будет холоднее, около +14…+19 градусов, днем +27…+32 градусов. Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по западу местами небольшие дожди и грозы, по востоку преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы.