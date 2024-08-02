«Ты животное!»: во Владивостоке водитель автобуса № 81 уволен за оскорбления пассажира

Во Владивостоке произошел очередной конфликт между водителем общественного транспорта и пассажиром. На этот раз все случилось в автобусе № 81. Причиной агрессии со стороны шофера стали проблемы с оплатой у владивостокца, сообщает ИА PrimaMedia.
По словам источника, у пассажира не получилось оплатить проезд картой. Это и стало началом конфликта — водитель отреагировал слишком бурно. Однако, официальной информации о том, что же случилось на самом деле, пока все еще нет. Свидетели перепалки успели снять на видео лишь часть.
Пассажир пытался оплатить проезд несколько раз. И после очередной неудачи он извинился за происходящее. Парень сообщил, что «вчера еще нормально было».
«Да че мне твои “извини?!” — агрессивно ответил водитель автобуса № 81.
В пресс-службе администрации Владивостока корр. ИА PrimaMedia сообщили, что водитель уволен за нарушение дисциплины и трудового законодательства. Такое решение приняла компания-перевозчик ООО «Влад Рейс» по итогам проведенной проверки. Управление транспорта администрации Владивостока указало всем автотранспортным предприятиям провести профилактическую работу с водительским составом о необходимости вежливого и корректного общения с пассажирами и инструктажи по безопасности дорожного движения.
Напомним, во Владивостоке произошел очередной инцидент с участием водителя общественного транспорта. Между водителем автобуса № 55 и автомобилистом возник конфликт из-за несогласия в правилах дорожного движения.