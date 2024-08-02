«Ты животное!»: во Владивостоке водитель автобуса № 81 уволен за оскорбления пассажира

По словам источника, у пассажира не получилось оплатить проезд картой. Это и стало началом конфликта — водитель отреагировал слишком бурно. Однако, официальной информации о том, что же случилось на самом деле, пока все еще нет. Свидетели перепалки успели снять на видео лишь часть.