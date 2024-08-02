Ветрено и почти сухо: какая погода будет в Хабаровском крае 2 августа

В пятницу, 2 августа, на территории Хабаровского края будет стоять преимущественно сухая погода — при этом с утра практически по всему региону пройдут небольшие осадки. Местами подует сильный ветер северных направлений. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.