Ветрено и почти сухо: какая погода будет в Хабаровском крае 2 августа

В Хабаровске днём +23…+25 градусов, к ночи похолодает до +17…+19 градусов. С утра небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с, порывы до 15−20 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +20…+22 градуса, к ночи похолодает до +14…+16 градусов. Без существенных осадков. Ветер северный, 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с.
В Вяземском днём +24…+26 градусов. С утра кратковременный дождь, днём без существенных осадков. Ветер северный, 5−10 м/с.
В Советской Гавани днём +19…+21 градус, к ночи похолодает до +13…+15 градусов. Небольшой дождь. Ветер северный, 9−14 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +18…+20 градусов, к ночи похолодает до +9…+11 градусов. С утра кратковременный дождь, днём без существенных осадков. Ветер северный, 5−10 м/с.
В Охотске днём +12…+14 градусов. Кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 6−11 м/с.