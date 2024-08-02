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Ветрено и почти сухо: какая погода будет в Хабаровском крае 2 августа

В пятницу, 2 августа, на территории Хабаровского края будет стоять преимущественно сухая погода — при этом с утра практически по всему региону пройдут небольшие осадки. Местами подует сильный ветер северных направлений. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +28° 2 м/с 79% 757 мм рт. ст. +32°
Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске днём +23…+25 градусов, к ночи похолодает до +17…+19 градусов. С утра небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с, порывы до 15−20 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +20…+22 градуса, к ночи похолодает до +14…+16 градусов. Без существенных осадков. Ветер северный, 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с.

В Вяземском днём +24…+26 градусов. С утра кратковременный дождь, днём без существенных осадков. Ветер северный, 5−10 м/с.

В Советской Гавани днём +19…+21 градус, к ночи похолодает до +13…+15 градусов. Небольшой дождь. Ветер северный, 9−14 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +18…+20 градусов, к ночи похолодает до +9…+11 градусов. С утра кратковременный дождь, днём без существенных осадков. Ветер северный, 5−10 м/с.

В Охотске днём +12…+14 градусов. Кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 6−11 м/с.