Аномальная жара и град: погода в Казахстане на пятницу, 2 августа

В Туркестанской области без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13, днем на севере, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−26, в горных районах области 18, днем 33−38 тепла, на западе, в пустынных районах области сильная жара 41 градус. В Туркестане небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−25 тепла, днем сильная жара 39−41 градус.