Аномальная жара и град: погода в Казахстане на пятницу, 2 августа

В Астане переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 30−32 тепла.
В Алматы переменная облачность, утром небольшой дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный 3−8 при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22 тепла, днем сильная жара 34−36 градусов.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23, днем 36−38 тепла.
Ночью на севере, юге, востоке Акмолинской области дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, днем 28−33 тепла. В Кокшетау переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 7−12, днем порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 28−30 тепла.
На юге Алматинской области небольшой дождь, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на севере, юге, в горных районах области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах области 9−14 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, в горных районах области 24−29 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−24 тепла, днем сильная жара 36−38 градусов.
В области Жетысу без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, днем в районе Алакольских озер порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, на востоке 25, в горных районах области 13 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, в горных районах области 30 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19 тепла, днем сильная жара 37−39 градусов.
В Туркестанской области без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13, днем на севере, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−26, в горных районах области 18, днем 33−38 тепла, на западе, в пустынных районах области сильная жара 41 градус. В Туркестане небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−25 тепла, днем сильная жара 39−41 градус.
Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области небольшой дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, днем 27−32 тепла. В Уральске переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 9−14, днем порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 28−30 тепла.
В Атырауской области без осадков. Ветер западный, юго-западный 9−14, днем на севере области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов. В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер западный, юго-западный ночью 2−7, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 32−34 тепла.
В Мангистауской области без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, на севере, востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25, днем 32−37, на западе области 29 тепла. В Актау переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−24, днем 29−31 тепла.
В Актюбинской области без осадков. Ветер западный, северо-западный 9−14, днем на севере, западе области порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 21 тепла, днем 24−29, на юге области 33 тепла. В Актобе переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 7−12, днем порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 27−29 тепла.
На севере, востоке, юге Костанайской области дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9−14, утром и днем на западе, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 21, днем 23−28, на юге области 31 тепла. В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 25−27 тепла.
Ночью на севере, юге Северо-Казахстанской области дождь, гроза, днем дождь, на востоке области сильный дождь, на севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный 9−14, ночью на юге области, днем на севере, востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−21, днем 25−30 тепла. В Петропавловске облачно, дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 26−28 тепла.
На западе, севере, юге Павлодарской области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14, на севере, западе области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов. В Павлодаре переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20 тепла, днем сильная жара 33−35 градусов.
Ночью на севере Карагандинской области небольшой дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, днем на севере, западе, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, на юге области 25, днем 27−32 тепла, на юге области сильная жара 36 градусов. В Караганде переменная облачность, ночью небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 30−32 тепла.
Днем на севере, востоке, в центре области Улытау дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, на юге области 25 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, на севере области 29 тепла. В Жезказгане переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22 тепла, днем сильная жара 34−36 градусов.
В Восточно-Казахстанской области без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке области 12 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов, на востоке области 27 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 1−6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 32−34 тепла.
В области Абай без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, на юге области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−21, на западе области 13 тепла, днем сильная жара 30−35, на юге области 38 градусов. В Семее переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 1−6, днем 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18 тепла, днем сильная жара 33−35 градусов.
В Кызылординской области без осадков. Днем в центре области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный ночью 8−13, днем 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25 тепла, днем сильная жара 37−42 градуса, на севере области 34 тепла. В Кызылорде переменная облачность, без осадков. Днем пыльная буря. Ветер западный ночью 7−12, днем 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23 тепла, днем сильная жара 38−40 градусов.
В горных районах Жамбылской области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−27, в горных районах области 17 тепла, днем сильная жара 36−41 градус, в горных районах области 32 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23−25 тепла, днем сильная жара 36−38 градусов.