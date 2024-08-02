В Хабаровске открылся форум креативных индустрий

В Хабаровске с 1 по 3 августа проходит форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке», сообщает корреспондент «АиФ-Дальинформ».
Первые два дня все его мероприятия проводятся в здании старого терминала аэропорта, а в третий локаций будет гораздо больше — они разместятся в разных точках города.
Форум открылся приветственной речью врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и ярким выступлением оркестра. Далее все участники разошлись по четырем основным тематическим зонам деловой программы, а также нескольким культурной.
Одним из главных событий первого дня стала лекция московского дизайнера Артемия Лебедева. Желающих прослушать ее оказалось настолько много, что некоторым из них слушать полуторачасовой рассказ от столичного гостя пришлось стоя — сидячих мест не хватило.
Форум «Создано на Дальнем Востоке» направлен на развитие креативной экономики в макрорегионе. На десятках панельных и отраслевых сессий, лекций, мастер-классов спикеры поднимают вопросы, связанные с проблемами, возможностями и путями развития креативного бизнеса в ДФО.
Обилие мероприятий деловой программы не помешало участникам форума насладиться и развлекательной частью. Например, на протяжении всего дня работал видеосалон, где показывали фильмы дальневосточных режиссеров. А ярким окончанием дня стал модный показ местных дизайнеров.
Во второй день участников ждет еще более плотное расписание сессий. При этом культурная программа немного сократиться.