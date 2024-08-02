Необычные имена новорожденных в Новосибирской области

В июле 2024 года в Новосибирской области зарегистрировано рождение 2445 детей. По сообщению на сайте «atas.info», самыми популярными именами у новорожденных стали Виктория, Полина, Варвара, Артем, Михаил и Александр.
Однако некоторые родители решили дать своим детям более необычные имена:
* Мэри.
* Велеслава.
* Юстина.
* Мирон-Сулейман.
* Самуэль-Аккони.
* Филарет.
* Лука.
Стоит отметить, что за июль население области сократилось на 3329 человек за счет смертности.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что УК сделали ремонт в квартире многодетной сибирячки после обращения к президенту.