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Необычные имена новорожденных в Новосибирской области

За июль население области сократилось на 3329 человек за счет смертности.

Источник: AP 2023

В июле 2024 года в Новосибирской области зарегистрировано рождение 2445 детей. По сообщению на сайте «atas.info», самыми популярными именами у новорожденных стали Виктория, Полина, Варвара, Артем, Михаил и Александр.

Однако некоторые родители решили дать своим детям более необычные имена:

* Мэри.

* Велеслава.

* Юстина.

* Мирон-Сулейман.

* Самуэль-Аккони.

* Филарет.

* Лука.

Стоит отметить, что за июль население области сократилось на 3329 человек за счет смертности.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что УК сделали ремонт в квартире многодетной сибирячки после обращения к президенту.