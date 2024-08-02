«Всё “висит”»: новосибирцы массово пожаловались на сбои в работе YouTube

Ни один из провайдеров не делал рассылку с предупреждение о том, что возможны технические сбои при пользовании видеохостингом. На горячей линии МТС роботизированный голос сообщает, что у некоторых абонентов могут наблюдаться сбои в работе YouTube по независящим от компании причинам. Как сообщают сами пользователи этой интернет-сети, невозможно посмотреть ничего даже с подвисаниями — замедление произошло почти на 100%.