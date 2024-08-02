«Всё “висит”»: новосибирцы массово пожаловались на сбои в работе YouTube

Видео подвисает даже в самом низком качестве.
Журналисты издания BFM-Новосибирск поговорили с пользователями разных провайдеров о том, как они пережили первые сутки «безютубных времен».
Ни один из провайдеров не делал рассылку с предупреждение о том, что возможны технические сбои при пользовании видеохостингом. На горячей линии МТС роботизированный голос сообщает, что у некоторых абонентов могут наблюдаться сбои в работе YouTube по независящим от компании причинам. Как сообщают сами пользователи этой интернет-сети, невозможно посмотреть ничего даже с подвисаниями — замедление произошло почти на 100%.
С такой же проблемой столкнулись абоненты Ростелеком, Электронного города и других интернет-провайдеров.
Новосибирец Алексей рассказывает, что на хостинге он просто смотрел видео, в том числе англоязычные, связанные с его профессиональной деятельностью, — ремонт машин. Он и другие сибиряки говорят, что на русских аналогах пока нет столько нужной и полезной информации.
«Понятно, что привыкнем со временем, но пока неудобно», — говорит Алексей.
Напомним, что о начале замедления работы видеохостинга на стационарных компьютерах 25 июля сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Однако даже муниципальные учреждения продолжали выкладывать на YouTube ролики, потому что там они набирают больше просмотров, чем на российских платформах-аналогах.