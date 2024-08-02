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Дожди зарядили в Челябинской области

В пятницу, 2 августа, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

Сейчас в Ричмонде: +27° 2 м/с 84% 757 мм рт. ст. +27°

В пятницу, 2 августа, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду, при грозах порывы до 16.

В Челябинске сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +21 до +23 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 2 августа, у Афанасия и Ильи.

Между прочим, 2 августа 2024 года отмечают Ильин день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя рыбачить. Дело в том, что весь улов может привести к проблемам со здоровьем.