Дожди зарядили в Челябинской области

В пятницу, 2 августа, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду, при грозах порывы до 16.
В Челябинске сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +21 до +23 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 2 августа, у Афанасия и Ильи.
Между прочим, 2 августа 2024 года отмечают Ильин день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя рыбачить. Дело в том, что весь улов может привести к проблемам со здоровьем.