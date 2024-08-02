На День города в Омске обещают град

Кроме того, согласно долгосрочным прогнозам погоды на различных сайтах, с сегодняшнего дня в Омскую область придут затяжные дожди. Осадки прогнозируются практически каждый день всю первую декаду августа. Ранее синоптики сообщили, что температурный режим и количество осадков в августе будет в пределах нормы.