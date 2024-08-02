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На День города в Омске обещают град

Погода не порадует омичей в день праздника.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 84% 757 мм рт. ст. +32°
Источник: Om1 Омск

По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» омичей на День города ждёт штормовая погода. Она начнёт бушевать в ночь на 3 августа. Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, туман. Порывы ветра усилится до 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью упадёт до +13… +18 градусов.

Днём существенной разницы в погоде не будет. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы, возможен град. Ветер усилится до 15−20 метров в секунду, а температура воздуха составит +22… +27 градусов.

Кроме того, согласно долгосрочным прогнозам погоды на различных сайтах, с сегодняшнего дня в Омскую область придут затяжные дожди. Осадки прогнозируются практически каждый день всю первую декаду августа. Ранее синоптики сообщили, что температурный режим и количество осадков в августе будет в пределах нормы.