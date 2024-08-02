В Новосибирске выставили на продажу здание бывшей больницы за 20 млн

На популярном сайте объявлений появились два объявления о продаже бывшей больницы, расположенной по адресу улица Путевая, 123 в Барабинске. В первом объявлении стоимость земли и пятиэтажного здания составляет 15,3 миллиона рублей, во втором — 20 миллионов рублей. При этом у продавцов указаны разные контактные телефоны.
Оба объявления предлагают использовать помещения для деловой и торговой деятельности. Объявления привлекли внимание регионального отделения КПРФ. Первый секретарь Барабинского райкома КПРФ Анатолий Бадажков отметил, что здание ранее находилось на балансе железной дороги, которая его строила и эксплуатировала. В настоящее время железнодорожники получают медицинскую помощь в Новосибирске, а само здание пришло в упадок после нескольких перепродаж. На данный момент функционирует лишь поликлиника и одно отделение, а такие важные объекты, как морг и котельная, уже не существуют.
КПРФ выступает с инициативой вернуть больницу в собственность государства для её ремонта и дальнейшего использования по назначению.