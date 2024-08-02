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В Новосибирске наказали 75 таксистов-нарушителей дорожной безопасности

Кроме того, 17 водителей были уличены в ведении незаконной предпринимательской деятельности, а трое из них нарушили миграционное законодательство.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Новосибирске в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Такси» Госавтоинспекция привлекла к ответственности 75 водителей легковых такси. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Госавтоинспекции.

С 25 по 31 июля инспекторы выявили нарушения правил дорожного движения, а также случаи незаконной предпринимательской деятельности, которые создавали угрозу безопасности на дорогах. Таксисты чаще всего не предоставляли преимущества пешеходам и не соблюдали требования закона об обязательном страховании гражданской ответственности (ОСАГО).

Кроме того, 17 водителей были уличены в ведении незаконной предпринимательской деятельности, а трое из них нарушили миграционное законодательство.

ГИБДД