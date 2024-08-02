В Новосибирске наказали 75 таксистов-нарушителей дорожной безопасности

С 25 по 31 июля инспекторы выявили нарушения правил дорожного движения, а также случаи незаконной предпринимательской деятельности, которые создавали угрозу безопасности на дорогах. Таксисты чаще всего не предоставляли преимущества пешеходам и не соблюдали требования закона об обязательном страховании гражданской ответственности (ОСАГО).