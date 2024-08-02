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Приметы на Ильин день: что нельзя делать 2 августа 2024 года

В пятницу, 2 августа, вспоминают пророка Илью.

В пятницу, 2 августа, вспоминают пророка Илью. В народном календаре дата получила название — Ильин день.

Что можно делать 2 августа:

  • хозяйки готовили из новой муки хлебцы, которыми затем надо было угостить родных и друзей;
  • на главной площади населенного пункта устраивались гулянья с танцами и песнями;

Что нельзя делать 2 августа:

  • купаться в водоемах, а также рыбачить;
  • надевать и носить дорогие украшения;
  • пускать в дом бездомных животных;

Народные приметы:

  • комары роем летают — будет солнечная погода без осадков;
  • купаться на Ильин день — можно утонуть;
  • дождь идет в этот день — будет мало пожаров.