Приметы на Ильин день: что нельзя делать 2 августа 2024 года

В пятницу, 2 августа, вспоминают пророка Илью. В народном календаре дата получила название — Ильин день.
Что можно делать 2 августа:
- хозяйки готовили из новой муки хлебцы, которыми затем надо было угостить родных и друзей;
- на главной площади населенного пункта устраивались гулянья с танцами и песнями;
Что нельзя делать 2 августа:
- купаться в водоемах, а также рыбачить;
- надевать и носить дорогие украшения;
- пускать в дом бездомных животных;
Народные приметы:
- комары роем летают — будет солнечная погода без осадков;
- купаться на Ильин день — можно утонуть;
- дождь идет в этот день — будет мало пожаров.