В Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение

На вечер 2, ночь и день 3 августа в Приморье объявлено штормовое предупреждение. В западных, центральных, на севере восточных районов края ожидаются сильные дожди и ливни, в отдельных районах грозы и порывистый ветер, сообщает ИА PrimaMedia.
Сложная паводковая ситуация сохранится на реках центральных, западных, северных районов. Продолжится развитие паводка с дополнительным подъемом воды на 30−150 см. На отдельных участках рек уровень воды достигнет критических отметок. Ожидается подтопление участков дорог, сельхозугодий, хозяйственных объектов.
Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский, Лесозаводский, Кировский и Черниговский районы являются наиболее паводкоопасными.
Напомним, в Дальнереченский район направлены спасатели МЧС России. Главное управление региона работает в режиме повышенной готовности в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями.