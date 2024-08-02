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В Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение

Дожди ожидаются 2 и 3 августа.

Сейчас в Ричмонде: +28° 2 м/с 79% 757 мм рт. ст. +32°
Источник: PrimaMedia.ru

На вечер 2, ночь и день 3 августа в Приморье объявлено штормовое предупреждение. В западных, центральных, на севере восточных районов края ожидаются сильные дожди и ливни, в отдельных районах грозы и порывистый ветер, сообщает ИА PrimaMedia.

Сложная паводковая ситуация сохранится на реках центральных, западных, северных районов. Продолжится развитие паводка с дополнительным подъемом воды на 30−150 см. На отдельных участках рек уровень воды достигнет критических отметок. Ожидается подтопление участков дорог, сельхозугодий, хозяйственных объектов.

Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский, Лесозаводский, Кировский и Черниговский районы являются наиболее паводкоопасными.

Напомним, в Дальнереченский район направлены спасатели МЧС России. Главное управление региона работает в режиме повышенной готовности в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями.

МЧС