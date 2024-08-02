В Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение

На вечер 2, ночь и день 3 августа в Приморье объявлено штормовое предупреждение. В западных, центральных, на севере восточных районов края ожидаются сильные дожди и ливни, в отдельных районах грозы и порывистый ветер, сообщает ИА PrimaMedia.