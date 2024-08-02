Первые выходные августа порадуют красноярцев теплой погодой

Так, 2 августа синоптики прогнозируют грозу с дождем. Температура воздуха днем составит +27С, а ночью — +17С.
В субботу и воскресенье будет также до +27 градусов днем, ночами — +15С…+17С. Без осадков.
Рабочая неделя будет дождливой.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Осадки на выходные дни не ожидаются.
Так, 2 августа синоптики прогнозируют грозу с дождем. Температура воздуха днем составит +27С, а ночью — +17С.
В субботу и воскресенье будет также до +27 градусов днем, ночами — +15С…+17С. Без осадков.
Рабочая неделя будет дождливой.