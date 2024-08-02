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Первые выходные августа порадуют красноярцев теплой погодой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Осадки на выходные дни не ожидаются.

Сейчас в Ричмонде: +28° 2 м/с 79% 757 мм рт. ст. +32°
Источник: Reuters

Так, 2 августа синоптики прогнозируют грозу с дождем. Температура воздуха днем составит +27С, а ночью — +17С.

В субботу и воскресенье будет также до +27 градусов днем, ночами — +15С…+17С. Без осадков.

Рабочая неделя будет дождливой.