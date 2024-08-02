Стрелявший из ружья в подростков сибиряк предстанет перед судом

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, по версии следствия, вечером 11 мая в посёлке Речушка фигурант зарядил имевшееся у него двуствольное ружьё и вышел к забору своего дома, где находились трое подростков и без причины выстрелил в них. Потерпевшие получили огнестрельные дробовые ранения, всем понадобилась медицинская помощь.