Стрелявший из ружья в подростков сибиряк предстанет перед судом

Житель Нижнеилимского района предстанет перед судом за стрельбу из огнестрельного оружия в несовершеннолетних. Его обвиняют в хулиганстве с применением оружия и незаконном хранении, и приобретении оружия и боеприпасов.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, по версии следствия, вечером 11 мая в посёлке Речушка фигурант зарядил имевшееся у него двуствольное ружьё и вышел к забору своего дома, где находились трое подростков и без причины выстрелил в них. Потерпевшие получили огнестрельные дробовые ранения, всем понадобилась медицинская помощь.
Прибывшие на место полицейские задержали стрелявшего, и в ходе обыска нашли у него оружие, порох, дробь и патроны. Накануне произошедшего фигурант употреблял спиртные напитки. Дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.