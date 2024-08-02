За что почитают Илью-пророка и при чем тут десантные войска

Какими чудесами прославился Илья-пророк? Что общего между ним и святым Ильей Муромцем? О чем молятся Илье-пророку? И почему святой стал покровителем Воздушно-десантных войск в атеистическом СССР?
На вопросы корреспондента АПН Анастасии Беньяминовой ответил настоятель храма Ильи Пророка в городе Жаркенте — иерей Дмитрий Каплин. Священник пояснил также, почему храм Ильи-пророка в Жаркенте назван в честь этого святого.
— Всякий храм прежде всего посвящен Богу. Так как в храме человек особо чувствует присутствие Бога на земле, его благодать. В первую очередь через таинства церковные, соборную молитву и единение небесной церкви и земной. Но у каждого храма есть и свое частное наименование. Это могут быть Господские праздники, Богородичные или Святых.
Если говорить о храме в честь пророка Ильи, то важно вспомнить, каков пророк Илья, его характер. Пророк Илья не терпит поклонения ложным богам, он грозно обличает царя за отступление от Бога Истины. Он не боится гнева человеческого, но старается во всем слушать голос Бога.
Наименовать храм в Жаркенте в честь пророка Ильи — такой выбор сделали наши предки. Это один из древних пророков, почитаемый всеми религиозными течениями мира. Значит, он объединяет и сохраняет истинную веру в чистоте. Думаю, таким образом и пришло решение освятить храм в честь пророка Божия Ильи.
— Правда ли, что образ святого пророка Ильи на Руси впитал в себя черты языческого Перуна? Перун известен в славянской мифологии как бог грозы, грома и молнии.
— Заблуждается языческий мир, влияние бесовской власти над ним. Ничего общего не может быть в свете и тьме, грехе и праведности, у Бога истинного с ложными богами. Пророк Илья нес проповедь о Боге живом и личностном напротив Перуна, требующего себе поклонения, выдуманного извращенным человеческим разумом.
— Какими чудесами прославился Илья-пророк?
— Пророк, или прорицатель (калька с др. -греч. ὁ προφήτης), — в общем смысле человек, заявляющий о том, что контактирует со сверхъестественными или божественными силами и служит посредником между ними и человечеством; провозвестник сверхъестественной воли.
Пророк Илья доносил волю Божию о человечестве. Так, например, ветхозаветные пророки предсказывали плен и разрушение городов Израиля за отступление от Бога.
В третьей книге Царств, главе 17, стихе 1, пророк Илья закрывает небо, и три года и шесть месяцев не идет дождь. За это время народ приносит свое покаяние. Он предсказывает женщине из Сарепты Седонской, что не истощится мука и елей за все время, пока будет голод. От нее требовалась вера, поверить словам пророка. Вера потребовалась и тогда, когда у этой же вдовы умирает сын и пророк Илья его воскрешает.
Пророк Илья соревнуется с пророками, служащими идолу Ваалу, за истинное пророческое служение. Задача, чтобы огонь с неба попалил жертву, в чем Илья и побеждает.
— Какая связь между десантными войсками и пророком Ильей?
— Известно, что Илья-пророк стал покровителем Воздушно-десантных войск. Свое начало формирование нового вида войск берет со времен СССР.
Впервые 2 августа в 1930 году в городе Воронеже, во время военных учений, группа десантников совершила прыжок с бомбардировщика ТБ-3 («тяжелый бомбардировщик третий» — советский тяжелый бомбардировщик, стоявший на вооружении ВВС РККА в 1930-е годы — прим. ред.).В 1931 году были сформированы первые десантные части, а в 1932 году эти войска вошли в состав Военно-воздушных сил.
С тех пор эта дата стала профессиональным праздников «крылатой пехоты» в СССР и России под покровительством огненной колесницы святителя Ильи. В Казахстане официально такого праздника нет, однако ветераны десантных войск все равно отмечают его 2 августа.
— С чем это связано?
— Вся жизнь пророка Ильи наполнена чудесными событиями. И одно из них — как итог: он живым вознесен на небо, о чем свидетельствует его ученик Елисей. Скорее всего, именно поэтому он является покровителем Воздушно-десантных войск.
— Есть ли какая-то связь между Ильей-пророком и святым Ильей Муромцем?
— С Ильей Муромцем связь близкая, и в первую очередь духовная. Напомню, как переводится имя Илья — Бог Мой Господь. Так, русский богатырь Илья Муромец прожил жизнь, стяжав Духа Святого, имея всегда и во всем Господином Бога истинного. Причислен к лику святых и сугубо почитается христианами.
Мощи Ильи Муромца хранятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Часть мощей святого — средний палец левой руки — покоится в Спасо-Преображенском монастыре города Мурома.
— О чем молятся Илье-пророку?
— В молитвах к пророку Илье мы просим его святую помощь. Укрепить веру нашу, сделать ее пламенной, горячей, крепкой. Просим научиться быть безбоязненными, особенно когда необходимо свидетельствовать о вере и ее защищать. Как важно нам вознестись от земли на небо, от проблем мирских и суеты, от служения ложным богам и устремиться к горнему. И об этом также стоит просить пророка Илью, потому что он вознесся от земли на небо и является небожителем.