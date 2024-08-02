За что почитают Илью-пророка и при чем тут десантные войска

В третьей книге Царств, главе 17, стихе 1, пророк Илья закрывает небо, и три года и шесть месяцев не идет дождь. За это время народ приносит свое покаяние. Он предсказывает женщине из Сарепты Седонской, что не истощится мука и елей за все время, пока будет голод. От нее требовалась вера, поверить словам пророка. Вера потребовалась и тогда, когда у этой же вдовы умирает сын и пророк Илья его воскрешает.