Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В День города часть омичей может столкнуться с трудностями

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили о новом «витке» магнитных бурь на территории Омской области.

Источник: РИА "Новости"

Примечательно, что нестандартная геомагнитная активность, по предварительным данным, развернется в период празднования Дня города.

Согласно прогнозу ученых, проявления магнитной бури слабого уровня можно будет наблюдать в последние несколько часов субботы, 3 августа 2024 года. Однако с наступлением воскресенья, 4 августа 2024 года, она только усилится, достигнув своего пика, позволяющего отнести явление к «средней буре», к 4−5 утра. По предварительной информации, после полудня 4 августа 2024 года магнитная буря утихнет.

Таким образом, в финальный день празднования 308-летия Омска часть горожан, относимых к категории метеозависимых, могут ждать трудности в форме головной боли, головокружений и иных симптомов, связанных со скачками артериального давления. Стоит отметить, что в субботу, 3 августа 2024 года, также прогнозируются сильные дожди, ветер, есть вероятность выпадения града.

Примечательно, что магнитная буря прогнозировалась буквально несколькими днями ранее, на вторник, 30 июля 2024 года.

здоровье