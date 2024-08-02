В День города часть омичей может столкнуться с трудностями

Согласно прогнозу ученых, проявления магнитной бури слабого уровня можно будет наблюдать в последние несколько часов субботы, 3 августа 2024 года. Однако с наступлением воскресенья, 4 августа 2024 года, она только усилится, достигнув своего пика, позволяющего отнести явление к «средней буре», к 4−5 утра. По предварительной информации, после полудня 4 августа 2024 года магнитная буря утихнет.