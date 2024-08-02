В День города часть омичей может столкнуться с трудностями

Примечательно, что нестандартная геомагнитная активность, по предварительным данным, развернется в период празднования Дня города.
Согласно прогнозу ученых, проявления магнитной бури слабого уровня можно будет наблюдать в последние несколько часов субботы, 3 августа 2024 года. Однако с наступлением воскресенья, 4 августа 2024 года, она только усилится, достигнув своего пика, позволяющего отнести явление к «средней буре», к 4−5 утра. По предварительной информации, после полудня 4 августа 2024 года магнитная буря утихнет.
Таким образом, в финальный день празднования 308-летия Омска часть горожан, относимых к категории метеозависимых, могут ждать трудности в форме головной боли, головокружений и иных симптомов, связанных со скачками артериального давления. Стоит отметить, что в субботу, 3 августа 2024 года, также прогнозируются сильные дожди, ветер, есть вероятность выпадения града.
Примечательно, что магнитная буря прогнозировалась буквально несколькими днями ранее, на вторник, 30 июля 2024 года.