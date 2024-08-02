Добро пожаловать в АДлер: почему отдых в Сочи переоценен и так похож на пытку

Каждое лето мы видим кучу новостей о переполненных пляжах и толпах туристов в Сочи. Что заставляет людей туда ехать? Неужели там настолько круто, что даже валяться на гальке плечом к плечу с потными незнакомцами будет в кайф?
В июле корреспондент КП-Челябинск вместе с девушкой отправился именно туда. Купили билеты на самолет и забронировали гостевой дом в Адлере. Но ожидания ярких впечатлений буквально сразу разбились о скуку и разочарование.
Белый песок, синее море, пальмы… Это не про Адлер. Ну ладно, пальмы тут есть. Наш гостевой дом находился метрах в 200 от моря. Но цвет был не синий, а грязный — коктейль из всего, что стекало туда по ливневкам. По пути к воде каждый день мы проходили через торговцев шашлыком, чурчхеллой и фруктами.
— Брат, дорогой, чачу наливаем, вино домашнее, — с армянским акцентом зазывают на дегустацию.
Пейзаж пестрит палатками с одеждой, где продаются кепки и футболки с дурацкими надписями. «Злая, зато красивая», «Мотаю нервы профессионально» или «А чо сразу я». Прям хочется купить и натянуть на себя. К слову, я видел десятки людей в здешнем мерче.
Брать еду у местных поваров мы боялись. Лично видели пару крыс, которые прятались под детским батутом. Будь это персонажи из советского мультика, они бы точно прошептали: «Леопольд, попробуй шашлык, подлый трус». Хотя не удивлюсь, если Леопольд уже ничего не боится и смирно насажен на один из шампуров.
Решились взять фрукты с ягодами. Пожалели: от нектаринов пронесло на следующий день, а малина и ежевика — просто ужас. Вот бывают персики сладкие, как первый поцелуй. Эти ягоды больше похожи на поцелуй с пылесосом: кислятина такая, что лицо стягивается как пляжный зонтик на закате. А еще кругом хамоватовые продавцы. Видимо, зажрались, что каждый год у них дикий ажиотаж. Даже «здрасьте» не скажут.
Извините, но кроме слова «помойка» мне на ум ничего не приходит. Пляжи Адлера — туда же. Кафешки стоят буквально в пятнадцати метрах от воды, из хрипящих колонок на всю играют отвратительные ремиксы русской попсы. А вечером еще и караоке. Услышать шум волн можно разве что приложив ухо к морю. А так — ни метра тишины и атмосферы отдыха. Лягте посреди рядов на рынке у себя в городе — считайте, вы на отдыхе в Адлере.
Просто ради чего сюда лететь и переплачивать? Купаться можно и в озерах, коих по всей стране разбросано с лихвой. Там будет и чище, и приятней. Не понимаю.
Рыночную атмосферку Адлера мы прочувствовали в первый же день. Поэтому каждое утро спешили на электричку, чтобы уехать подальше. Посмотрим, что там в Сочи. Красиво, хорошая набережная, есть выбор ресторанов и кафе. Но больше делать тут нечего. Сходили в расхваленный дендрарий и просто ужаснулись. Фонтаны и статуи находятся в удручающем состоянии. То грязные, то ржавые. Растений толком нет. Дендрарий поделен на разные зоны, так вот в «мексиканской» воткнуты три кактуса и какая-то одинокая полудохлая гуава. Биенвенидо, а Мехико, амиго!
Снова разочарование. А парк Ривьера выглядит как любой городской парк в любом другом городе России. Ничего особенного. Короче, Сочи — это более менее чистый и современный Адлер. Где кроме пляжа, еды и питья — делать нечего.
Ладно, поехали в другую сторону. Спасибо электричкам, они тут ходят часто. В поселке Сириус пылится Олимпийский парк. Все выглядит цивильно, хотя для пеших туристов (нас) прогулка больше смахивает на пытку. Такая мини-версия казахской Астаны: огромная площадь с тремя объектами, между которыми приходится километрами ходить-бродить и стирать ноги о брусчатку.
Зато Имеритинский пляж здесь цивильней, чем все, что мы видели в Адлере. Гулять и плавать тут приятно. В один из дней мы пошли в Сочи Парк, и это было самое яркое впечатление. Действительно крутые аттракционы, и очереди не такие большие, как за шашлыком на пляже. Правда, некоторые горки часто ломались. Спокойно: никто оттуда не вылетал, просто срабатывала система безопасности. Через минут 15 людей запускали снова. Сюда точно стоит идти. Как минимум, чтобы не умереть от скуки.
Потом поехали на распиаренную Красную поляну. Для меня, как уральца, это место оказалось самым переоцененным. Может, зимой здесь интересно, но летом… Место создано для тех, кто вообще не видел гор и не любит ходить. Да, есть красивые виды и канатные дороги, которые просто вас доставят до нужной точки. Там пофоткаетесь и все.
Мы хотели пешком дойти до водопада: ни адекватных указателей, ни удобных дорожек. К слову, на Таганае или Зюраткуле все сделано гораздо комфортней. Из развлечений тут тоже не особо: оленья ферма, хаски-центр, веревочный парк. Ну, классика горнолыжки. Для богачей, конечно, есть и казино, и помпезные отели. Но будь я богачом, эту статью бы сейчас не писал.
Абхазия: увидеть страну за один день
Так прошли первые четыре дня. А что дальше-то делать? Ну, поехали на экскурсию в Абхазию. «По золотому кольцу», как было заявлено. Привезли сначала в город Гагра, где показали старый ресторан и колоннаду.
— Эу, кучерявый! Держи руку горца, пока даю! Здороваться не учили? — так местный мужчина зазывал сфотографироваться одного из туристов.
Потом ряд дегустаций с неплохим сыром, вкусным медом и отвратительным вином. Вот прям вообще плохим.
Жемчужиной экскурсии стало озеро Рица. Оно правда красивое, но состояние оставляет желать лучшего. Грязная прибрежная зона, в воде лежит всякий мусор. Показали впечатляющий каньон. И все. После этого свозили на дачу Сталина, где он был в один-два раза, и в какой-то монастырь. Да, повсюду красивая природа. Но кто едет в Абхазию больше, чем на один день, что вы там делаете?
На берегу озера попробовали абхазское блюдо мамалыга. В целом вкусно. Однако мне показалось, что приготовили мамалыгу как-то неправильно. Блюдо состоит из мяса, фасоли и пресной кукурузной каши, в которой плавится сыр. Так вот в нашей каше сыр стоял колом, потому что она была еле теплой.
А еще не понравилось, что всю поездку нас пытались обмануть. «Вот кувшин ручной работы за полторы тыщи», — говорит женщина на винодельне. И вот мы видим этот же кувшин в Адлере за 500 рублей. «Это ожерелье из ракушек, собранных на море в Абхазии», — заявляет женщина в сувенирной лавке. А на ощупь даже слепой поймет, что это какая-то китайская пластмасса, а не ракушки. Ничего не покупали, но осадочек неприятный.
Спасибо, я к вам больше не хочу
Оставшиеся два дня мы просто проводили у моря. Отдельно скажу про еду. Выбор был из крайности в крайность: либо дешево, но с риском для жизни, либо вкусно, но дорого. Ничего среднего не нашли. Может, плохо искали. Жизнью решили не рисковать, поэтому ходили в ресторанчики, попробовали барабульку, мидии, лазанью, хинкали и хачапури. Было вкусно.
Что в итоге. Не скажу, что я в край разочарован своим отпуском. Как минимум, теперь хотя бы знаю, что отдых в Сочи — не для меня. Наверное, если вам нужен режим в духе пляж — пиво — шашлык — пиво — пляж (и при этом запросы минимальные), то нормально. Или у вас миллионы на счету, так почему бы не шикануть на Красной поляне. Но активностей нам не хватило. Через 10 минут на пляже становится скучно, а на третий день хочется выть от безделья. В следующий раз лучше поеду в Питер.