Добро пожаловать в АДлер: почему отдых в Сочи переоценен и так похож на пытку

Зато Имеритинский пляж здесь цивильней, чем все, что мы видели в Адлере. Гулять и плавать тут приятно. В один из дней мы пошли в Сочи Парк, и это было самое яркое впечатление. Действительно крутые аттракционы, и очереди не такие большие, как за шашлыком на пляже. Правда, некоторые горки часто ломались. Спокойно: никто оттуда не вылетал, просто срабатывала система безопасности. Через минут 15 людей запускали снова. Сюда точно стоит идти. Как минимум, чтобы не умереть от скуки.