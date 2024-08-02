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Красноярская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Олимпиады

Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного разряда на Олимпийских играх.

Источник: Комсомольская правда

Красноярская теннисистка Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал олимпийского турнира в парном разряде. В четвертьфинальном матче россиянки обыграли Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии со счетом 6:1, 7:5. Встреча продолжалась полтора часа.

Ранее Андреева уже выбыла из борьбы в одиночном разряде.

Семнадцатилетняя спортсменка стала мировой сенсацией задолго до того, как ее официально заявили на Олимпийские игры-2024. Достаточно сказать, что два года назад она сразу пробилась в третий круг престижного турнира WTA 1000 в Мадриде. Через год она дошла до ⅛ финала Уимблдона. В 2024 году красноярка стала самой юной полуфиналисткой турнира Большого шлема с 1997 года.