Красноярская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал Олимпиады

Красноярская теннисистка Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал олимпийского турнира в парном разряде. В четвертьфинальном матче россиянки обыграли Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии со счетом 6:1, 7:5. Встреча продолжалась полтора часа.
Ранее Андреева уже выбыла из борьбы в одиночном разряде.
Семнадцатилетняя спортсменка стала мировой сенсацией задолго до того, как ее официально заявили на Олимпийские игры-2024. Достаточно сказать, что два года назад она сразу пробилась в третий круг престижного турнира WTA 1000 в Мадриде. Через год она дошла до ⅛ финала Уимблдона. В 2024 году красноярка стала самой юной полуфиналисткой турнира Большого шлема с 1997 года.