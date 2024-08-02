С 3 августа проезд в общественном транспорте Алматы подорожает

Следует отметить, что акиматом Алматы в текущем году запланировано приобретение дополнительно 600 автобусов, 112 троллейбусов и 100 электробусов. Кроме того, частными перевозчиками планируется приобрести порядка 400 новых автобусов и 15 электробусов. Принятые меры позволят повысить долю экологичного транспорта до 70% в 2024 году, при этом средний возраст автобусов составляет 3 года.