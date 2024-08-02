С 3 августа проезд в общественном транспорте Алматы подорожает

Согласно постановлению акимата, с 3 августа исключается возможность оплаты проезда наличными средствами. Данная мера продиктована в первую очередь обеспечением безопасности перевозок, поскольку водитель автобуса должен только управлять транспортным средством, не отвлекаясь на сбор денег.
В управлении городской мобильности отметили, что на сегодня более 97% пассажиров оплачивают проезд безналичным способом.
Горожанам и гостям мегаполиса доступны несколько способов безналичного расчета: через транспортную карту, которую можно приобрести в филиалах Onay и в 115 пунктах обслуживания клиентов; посредством SMS c мобильного телефона; через мобильное приложение (для удобства иностранных гостей прорабатывается внедрение интерфейса на английском языке).
Кроме того, в целях сокращения фактов игнорирования оплаты проезда рассматривается вопрос о создании единой контрольной службы для проверки обилечивания пассажиров, а также фиксации нарушений со стороны водительского состава.
Также с 3 августа устанавливается следующая стоимость на проездные билеты:
o месячный проездной билет — 9 900 тенге;
o студенческий месячный проездной билет — 4 200 тенге;
o школьный месячный проездной билет — 2 000 тенге;
o пенсионный месячный проездной билет — 3 000 тенге.
Напомним, бесплатный проезд предоставляется следующим категориям граждан: участники ВОВ, пенсионеры старше 75 лет, лица с инвалидностью 1-й, 2-й группы, дети с инвалидностью до 18 лет, жертвы политических репрессий и ветераны боевых действий на территории других государств.
Также для 4 категорий граждан сохраняется льгота в виде 50% от тарифа: студенты, пенсионеры по возрасту, многодетные матери, лица, сопровождающие детей с инвалидностью.
В целом Управлением городской мобильности города Алматы разрабатывается проект регуляторной модели и нового тарифного меню, в рамках которого горожанам и гостям города будут предложены различные виды проездных абонементов для удобства пользования услугами общественного транспорта, в том числе с возможностью совершения бесплатных пересадок.
Следует отметить, что акиматом Алматы в текущем году запланировано приобретение дополнительно 600 автобусов, 112 троллейбусов и 100 электробусов. Кроме того, частными перевозчиками планируется приобрести порядка 400 новых автобусов и 15 электробусов. Принятые меры позволят повысить долю экологичного транспорта до 70% в 2024 году, при этом средний возраст автобусов составляет 3 года.