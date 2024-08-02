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Почти 200 человек пострадали из-за самокатчиков за этот год в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники ДПС провели профилактическую работу на о. Татышев.

Источник: НИА Красноярск

Из-за популярности электросамокатов растет количество дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники ДПС проводят профилактическую работу.

«Дорожные полицейские вместе с врио руководителя Госавтоинспекции Красноярска Константином Шульцем посетили о. Татышев, разъяснили гражданам об ответственности за нарушение ПДД, провели профилактические беседы в пунктах прокатов спортивного инвентаря, раздали памятные листовки, а также напомнили гражданам о том, что пешеходы имеют преимущество в движении по отношению к транспортным средствам», — сообщает ГИБДД по краю.

Добавим, что в этом году 196 человек пострадали в ДТП с участием электросамокатов.