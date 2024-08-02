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Омский митрополит Дионисий проведёт молебен перед памятником Ленину

Литургия запланирована на Ленинской горке, где раньше стоял Ильинский собор.

Источник: Om1 Омск

Митрополит Омский и Таврический Дионисий проведёт молебен и литургию в честь Дня памяти пророка Ильи, который считается покровителем Омска.

Молебен пройдёт на Ленинской горке, где ранее стоял Ильинский собор.

«Дорогие братья и сестры! На Ильинской горке, на одном из самых значимых исторических мест нашего города, где ранее стоял Ильинский собор — его украшение и святыня, будет совершена Божественная литургия, которую возглавит митрополит Омский и Таврический Дионисий», — сообщается на сайте Епархии.

Литургия запланирована на 8 утра. Отметим, ранее омский митрополит поддержал мнение бывшего губернатора Омской области Леонид Полежаев о необходимости восстановления Ильинского собора, на месте которого сейчас стоит памятник Ленину.

религии