Омский митрополит Дионисий проведёт молебен перед памятником Ленину

Митрополит Омский и Таврический Дионисий проведёт молебен и литургию в честь Дня памяти пророка Ильи, который считается покровителем Омска.
Молебен пройдёт на Ленинской горке, где ранее стоял Ильинский собор.
«Дорогие братья и сестры! На Ильинской горке, на одном из самых значимых исторических мест нашего города, где ранее стоял Ильинский собор — его украшение и святыня, будет совершена Божественная литургия, которую возглавит митрополит Омский и Таврический Дионисий», — сообщается на сайте Епархии.
Литургия запланирована на 8 утра. Отметим, ранее омский митрополит поддержал мнение бывшего губернатора Омской области Леонид Полежаев о необходимости восстановления Ильинского собора, на месте которого сейчас стоит памятник Ленину.