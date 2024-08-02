Омский митрополит Дионисий проведёт молебен перед памятником Ленину

«Дорогие братья и сестры! На Ильинской горке, на одном из самых значимых исторических мест нашего города, где ранее стоял Ильинский собор — его украшение и святыня, будет совершена Божественная литургия, которую возглавит митрополит Омский и Таврический Дионисий», — сообщается на сайте Епархии.