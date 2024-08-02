Красноярцы могут проверить свой транспорт на экологичность

Сегодня, 2 августа, жители Красноярска смогут проверить автомобили с дизельным двигателем на экологичность. Специалисты проведут замеры выбросов транспорта с 09:00 до 13:00 на остановке «улица 3-я Дальневосточная».
Акция проводится в добровольном порядке. Если транспорт соответствует всем нормам, то водителю вручают наклейку о прохождении экологической проверки. Замеры проведут с помощью газоанализатора и дымомера.
Такие акции планируют проводить и дальше, потому что снижение выбросов загрязняющих веществ — ключевая задача федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Напомним, что в конце июня в Красноярске такая акция уже проходила. Одним из ее участников стал министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.