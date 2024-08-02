Глюкоза после скандала в Красноярске удалила все посты в соцсети

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) удалила все свои посты в соцсети Instagram*. Причина удаления публикаций неизвестна.
Напомним, что певица попала в скандал из-за неудачного концерта в Красноярске, после которого на неё обрушилась волна негодования. Она, выйдя на сцену, вела себя развязно. Многие подумали, что она была пьяна. Позже певица извинилась, объяснив, что так подействовали антидепрессанты.
После этого стало известно, что счета певицы заблокировали в ФНС. На данный момент задолженность в размере 263 тысяч рублей погашена. Певица отправилась в рехаб.
*Instagram, запрещённый в РФ, принадлежит компании Meta, также запрещённой в РФ и признанной экстремистской.
С чего начался скандал из-за красноярского выступления Глюкозы, можно узнать в материале по ссылке.