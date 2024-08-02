Глюкоза после скандала в Красноярске удалила все посты в соцсети

Напомним, что певица попала в скандал из-за неудачного концерта в Красноярске, после которого на неё обрушилась волна негодования. Она, выйдя на сцену, вела себя развязно. Многие подумали, что она была пьяна. Позже певица извинилась, объяснив, что так подействовали антидепрессанты.