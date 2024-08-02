В Приморье демонтируют аварийную пристройку в школе

По его словам, в данный момент продолжается демонтаж аварийной пристройки согласно ранее утвержденной дорожной карте. Выполнение работ контролирует специально сформированная инициативная группа, отмечает пресс-служба краевого правительства.
«Подготовлена и находится на стадии проверки и согласования дефектовочная ведомость на выполнение текущего ремонта школы. Кроме того, специалисты управления капитального строительства и проектировщики проверяют готовность и качество проекта на строительство новой школы на 1,5 тысячи мест», — подчеркнул Виталий Блоцкий.