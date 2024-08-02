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В Приморье демонтируют аварийную пристройку в школе

Рабочие сносят аварийную пристройку в школе № 1 Надеждинского района Приморья. Ход работ проинспектировал первый зампредседателя Правительства края Виталий Блоцкий.

Источник: Reuters

По его словам, в данный момент продолжается демонтаж аварийной пристройки согласно ранее утвержденной дорожной карте. Выполнение работ контролирует специально сформированная инициативная группа, отмечает пресс-служба краевого правительства.

«Подготовлена и находится на стадии проверки и согласования дефектовочная ведомость на выполнение текущего ремонта школы. Кроме того, специалисты управления капитального строительства и проектировщики проверяют готовность и качество проекта на строительство новой школы на 1,5 тысячи мест», — подчеркнул Виталий Блоцкий.

строительство