В Приморье демонтируют аварийную пристройку в школе

«Подготовлена и находится на стадии проверки и согласования дефектовочная ведомость на выполнение текущего ремонта школы. Кроме того, специалисты управления капитального строительства и проектировщики проверяют готовность и качество проекта на строительство новой школы на 1,5 тысячи мест», — подчеркнул Виталий Блоцкий.