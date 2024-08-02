Жители Хабаровска могут требовать от властей приведения дендрария в порядок

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин поднял вопрос приведения в порядок дендрария в региональной столице. На эту тему разговоры идут много лет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Глава региона считает, что это замечательный парк, и важно сохранить там природу, облагородить ее, убрав мусор и посадив новые деревья.
«Я приходил туда, и точно так же убирал эти палки, но ничего не поменялось. Я сторонник того, что приводить эту территорию в состояние абсолютно городского сквера не нужно», — сказал Дмитрий Демешин.
Все, что нужно сделать, считает губернатор, — провести капремонт входной группы, создать возможность для отдыха людей, установив лавочки. У хабаровчан может появиться возможность устраивать там пикники. А чтобы они убирали за собой, нужно установить камеры видеонаблюдения.
«Не надо нам делать из этого какую-то уникальную территорию, а надо сделать красиво. И это вы можете требовать с властей», — отметил Демешин.