Стал известен прогноз погоды на осень в Новосибирске

Синоптики опубликовали предварительный прогноз погоды на весь сезон.
Календарная осень начнется с приятного тепла, столбик термометра будет достигать +17…+20°С. Однако уже с середины месяца (15 сентября) начнутся небольшие похолодания: дневная температура воздуха опустится до +12…+10°С. Так сообщает сервис «Яндекс. Погода».
Портал world-weather.ru сообщает, что комфортная температура воздуха будет держаться с первых чисел до 20-х чисел сентября: +17…+20°С. Дожди в этом месяце почти не ожидаются.
Уже в первой половине октября начнется похолодание, столбик термометра опустится до +7 градусов, а средняя температура днем в этом месяце составит +5 градусов. В конце месяца ожидают выпадение осадков в виде снега.
В ноябре в Новосибирске столбик термометра опустится ниже нуля. Максимальная отметка выше нуля составить 8 градусов.
Напомним, что в Сибири изменчивый климат, поэтому некоторые прогнозы могут не сбыться.
Ранее МК в Новосибирске писал, что в Новосибирске стал известен прогноз погоды на первую декаду августа.