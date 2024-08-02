Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стал известен прогноз погоды на осень в Новосибирске

До наступления осени остался всего месяц. Сейчас новосибирцы пытаются спастись от жары, учитывая изменчивый Сибирский климат, непонятно ждет ли горожан похолодание или тепло с нами останется еще надолго.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 84% 757 мм рт. ст. +32°
Источник: Агентство «Москва»

Синоптики опубликовали предварительный прогноз погоды на весь сезон.

Календарная осень начнется с приятного тепла, столбик термометра будет достигать +17…+20°С. Однако уже с середины месяца (15 сентября) начнутся небольшие похолодания: дневная температура воздуха опустится до +12…+10°С. Так сообщает сервис «Яндекс. Погода».

Портал world-weather.ru сообщает, что комфортная температура воздуха будет держаться с первых чисел до 20-х чисел сентября: +17…+20°С. Дожди в этом месяце почти не ожидаются.

Уже в первой половине октября начнется похолодание, столбик термометра опустится до +7 градусов, а средняя температура днем в этом месяце составит +5 градусов. В конце месяца ожидают выпадение осадков в виде снега.

В ноябре в Новосибирске столбик термометра опустится ниже нуля. Максимальная отметка выше нуля составить 8 градусов.

Напомним, что в Сибири изменчивый климат, поэтому некоторые прогнозы могут не сбыться.

Ранее МК в Новосибирске писал, что в Новосибирске стал известен прогноз погоды на первую декаду августа.