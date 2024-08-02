Стал известен прогноз погоды в Новосибирске 3−4 августа

По данным сервиса Яндекс Погода, сегодня, 2 августа, в Новосибирской области ожидается от +30 до +32 градусов жары. Осадков не ожидается.
Также, 3 августа, в субботу, весь день будет +33 градуса, однако днем возможен небольшой дождь. Ночные температуры в оба дня составят от +17 до +20 градусов.
Уже 4 августа, в воскресенье, станет немного прохладнее — температура опустится до +25 градусов, а день обещает быть пасмурным.
Напомним, что предварительный прогноз погоды на осень назвали в Новосибирске.