Бывший главный инженер омского «Водоканала» получил высокую должность в Пензе

Теперь же 41-летний Герасим Родин характеризуется как «эксперт в сфере водоснабжения и водоотведения» с большим профессиональным опытом работы в ресурсоснабжающих организациях, на которого теперь возложена задача привлечения концессионера для притока инвестиций в инфраструктуру водоснабжения и водоотведения Пензы.