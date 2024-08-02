Бывший главный инженер омского «Водоканала» получил высокую должность в Пензе

Обнародовано, что руководящую должность занял Герасим Родин, чья карьера стала набирать обороты в Омске. В частности, во второй половине 2010-х он являлся главным инженером АО «Росводоканал Омск».
Теперь же 41-летний Герасим Родин характеризуется как «эксперт в сфере водоснабжения и водоотведения» с большим профессиональным опытом работы в ресурсоснабжающих организациях, на которого теперь возложена задача привлечения концессионера для притока инвестиций в инфраструктуру водоснабжения и водоотведения Пензы.