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Бывший главный инженер омского «Водоканала» получил высокую должность в Пензе

В четверг, 1 августа 2024 года, в социальных сетях ООО «Горводоканал» («РКС Пенза») появилась информация о новом руководителе.

Источник: Reuters

Обнародовано, что руководящую должность занял Герасим Родин, чья карьера стала набирать обороты в Омске. В частности, во второй половине 2010-х он являлся главным инженером АО «Росводоканал Омск».

Теперь же 41-летний Герасим Родин характеризуется как «эксперт в сфере водоснабжения и водоотведения» с большим профессиональным опытом работы в ресурсоснабжающих организациях, на которого теперь возложена задача привлечения концессионера для притока инвестиций в инфраструктуру водоснабжения и водоотведения Пензы.